Vidaković: Ono što je Žigman rekao je točno. Ne možete voditi ekonomiju kao Boris Vujčić

"To što je Žigman rekao je apsolutno točno. To sam ja rekao u ovoj fotelji prije dvije ili tri godine. Vi ne možete voditi ekonomiju na način na koji je to radio Boris Vujčić, da povremeno navrati na posao. Morate imati koordinaciju monetarne i fiskalne politike. Svi kažu da Andrej Plenković digao plaće i sada je to uzrokovalo inflaciju. To ne bi bio problem da je HNB donio mjere da značajno smanji kreditiranje građana. Tada biste imali rast plaća, smanjenje kreditiranja i smanjenje pritisaka. Ali mi tu koordinaciju nikada nismo imali. Možda je ovo početak drugačijeg načina vođenja monetarne politike."