Oporba žestoko protiv Bačićevih zakona: „Nećemo vam dati naše gradove. Pokazat ćemo vam što znači otpor!”

Da predloženi zakoni pogoduju lobijima i krupnom kapitalu, smatra i Jasenka Auguštan- Pentek (Klub SDP-a). „Zakon o gradnji trebao je ubrzati i pojednostaviti gradnju, ali to ne čini, a Zakon o prostornom uređenju ide na štetu cijele zajednice, pogoduje samo lobijima i krupnom kapitalu”, rekla je. „Želite nas držati na dnu EU-a kako bi vi i dalje mogli činiti sustavnu pljačku dok vam mladi bježe iz zemlje”, poručila je Auguštan- Pentek vladajućima te i ona zatražila ili povlačenje ili upućivanje u treće čitanje.