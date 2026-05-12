Oglasili se iz KBC-a Rijeka: Nismo zaprimili pravomoćnu presudu u slučaju Belac-Lovasić

Iz KBC-a Rijeka poručili su u utorak da nisu zaprimili pravomoćnu sudsku presudu po kojoj se bivšu predstojnicu Klinike za radioterapiju i onkologiju Ingrid Belac-Lovasić nakon izvanrednog otkaza mora vratiti na posao, no da poštuju i postupit će po pravomoćnim presudama.
Iz KBC poručuju da se tužiteljica Ingrid Belac-Lovasić medijima obratila prije primitka presude i javno izlaže o njezinu sadržaju. "KBC Rijeka poštuje i postupit će po pravomoćnim presudama, međutim, presuda ne stječe svojstvo pravomoćnosti i ovršnosti dok istu ne zaprime stranke u postupku", ističu.
Belac-Lovasić izvijestila je u utorak da je na Županijskom sudu u Bjelovaru donesena pravomoćna presuda kojom se njezin izvanredni otkaz u KBC-u iz kolovoza 2022. ocjenjuje nedopuštenim, te se mora vratiti na posao. Otkaz je dobila zbog, kako je navedeno, zbog teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a. Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković.
Iz KBC-a Rijeka navode kako je "upravo presudom utvrđeno kako je za KBC Rijeka zbog skrivenih i propalih posebno skupih lijekova nastala šteta od najmanje milijun eura, a da je za to odgovorna Ingrid Belac-Lovasić kao tadašnja predstojnica Klinike".
Postavlja se pitanje, dodaju, na koji će način KBC Rijeka od nje nadoknaditi tako nastalu štetu, koja u konačnici dovodi u pitanje rukovodnu odgovornost tadašnje predstojnice Klinike naspram brige o onkološkim pacijentima, o kojim pacijentima neovisno o tome obavlja li poslove predstojnice ili ne, Ingrid Belac-Lovasić je morala voditi računa kao liječnica specijalist onkologije
"O tome će, vjerujemo, konačni pravorijek donijeti nadležna tijela kaznenog progona, obzirom na postupke koji su u tijeku, a koje zbog njihove tajnosti ne možemo komentirati", dodaje KBC.
Bolnica navodi da je temeljem naloga tadašnje predstojnice Klinike izdavanjem lažnih računa prema HZZO-u, KBC-u Rijeka nastala šteta od 220. tisuća eura, s obzirom na to da je HZZO izvanrednom kontrolom utvrdio da su računi prema HZZO-u izdavani bez stvarno pružene usluge. Navedeni iznos, dodaju uskraćen je od strane HZZO-a prilikom isplate ugovorenih sredstava za provođenje bolničke i specijalističke konzilijarne zaštite u ožujku 2026. godine, pa suna taj način posredno oštećeni svi korisnici zdravstvenih usluga KBC-a Rijeka.
