Oglasili se iz KBC-a Rijeka: Nismo zaprimili pravomoćnu presudu u slučaju Belac-Lovasić

Belac-Lovasić izvijestila je u utorak da je na Županijskom sudu u Bjelovaru donesena pravomoćna presuda kojom se njezin izvanredni otkaz u KBC-u iz kolovoza 2022. ocjenjuje nedopuštenim, te se mora vratiti na posao. Otkaz je dobila zbog, kako je navedeno, zbog teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a. Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković.