Oglas

PRAVOMOĆNA PRESUDA

Izvanredni otkaz Belac-Lovasić u KBC-u Rijeka proglašen nedopuštenim: "Četiri godine su me pokušavali slomiti..."

author author
N1 Info , Hina
|
12. svi. 2026. 10:52
Ingrid Belac-Lovasic. rPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Izvanredni otkaz bivšoj predstojnici Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka Ingrid Belac-Lovasić iz kolovoza 2022. godine je bio nedopušten, pravomoćna je presuda Županijskog suda u Bjelovaru, izvijestila je u utorak Belac-Lovasić.

Oglas

Na Županijskom sudu u Bjelovaru, na kojem se vodio ovaj postupak, potvrđeno je i da se Belac-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka.

"Četiri godine su me pokušavali slomiti, diskreditirati lažima i optužiti podmetnutim lažnim dokazima, a sve kako bi me uklonili iz sustava. Sada je gotovo, istina je pobijedila i ja se vraćam svojem poslu, svojim pacijentima i svojem dostojanstvu“, rekla je Belac-Lovasić. 

Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju dobila je otkaz 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.  Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković. 

"U iscrpljujućem sudskom postupku dokazala sam da je sve za što su me teretili laž i konstrukt u najgorem udbaškom stilu. Srećom, hrvatska policija i sudovi profesionalno su obavili svoj dio posla i unatoč otezanju i manipulacijama pravne zastupnice KBC-a, donijeli pravednu presudu“, istaknula je Belac-Lovasić.

Ustvrdila je da cijeli slučaj protiv nje "iz osvete zakuhala pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Renata Dobrila–Dintinjana, uz blagoslov ravnatelja Alena Ružića i predsjednika Upravnog vijeća Željka Plazonića".

"Renatu Dobrila–Dintinjana sam 2015.  godine naslijedila na mjestu predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju. Nikad se nije pomirila s tom smjenom pa je, nakon što je na čelo KBC-a došla nova uprava, odlučila pod svaku cijenu preuzeti moje mjesto, ne birajući sredstva. Nadam se da će na kraju odgovarati za sve što je učinila Dinki, Vlasti i meni“, naglašava Belac-Lovasić. 

Kaže kako nije bilo lako izdržati cjelogodišnji mobing u periodu prije otkaza, kao i sve laži koje su o njoj plasirali u medije nakon otkaza, ali "cijelo vrijeme sam vjerovala da će pravda ipak na kraju pobijediti, a da ću se ja vratiti svojem poslu i pacijentima koji mi svo vrijeme daju veliku podršku."

"Njihova vjera u moju nevinost i podrška moje obitelji pomogli su mi da izdržim sve strahote koje su mi priredili“, dodala je.

Nepravomoćno je izvanredni otkaz Belac-Lovasić proglašen nedopuštenim u srpnju 2025. na Općinskom sudu u Rijeci. 

KBC Rijeka je protiv Belac-Lovasić i dvije medicinske sestre podnio i kaznenu prijavu zbog zlouporabe položaja i ovlasti te odavanja tajnih podataka, ali je ŽDO u Rijeci 2024. odbacilo tu kaznenu prijavu.

Bivša glavna sestra Vlasta Predovan i sestra Dinka Milinković još uvijek čekaju presude koje se očekuju do kraja svibnja ove godine.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ingrid belac lovasić izvanredni otkaz kbc rijeka pravomoćna presuda županijski sud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ