Turudić: DORH nikom ne pakira, nema politički motiviranih optužnica

"Nije 2008. godina. Tada je počelo, a završeno je 2016. godine. Pitanje dotičnog gospodina je legitimno. Trebalo se puno prije početi. Ja sam u DORH-u tek godinu i pol dana i nadam se da nema još takvih slučajeva koji traju neopravdano dugo, ali što smo trebali napraviti, zapitao se, dodavši kako je "stvar trebalo započeti" bez obzira na kašnjenje", rekao je.