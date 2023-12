Ostojić: Gospoda iz Uprave Grada Zagreba gube živce i uvijek im je netko kriv

Podijeli :

Rajko Ostojić, saborski zastupnik Socijaldemokrata, bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Igora Bobića s kojim je komentirao pitanje odrona otpada na Jakuševcu i ostala aktualna politička pitanja.

Podsjetimo odron smeća na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec rezultirao je s ozljedama za tri radnika Čistoće, a jednom od njih morala se amputirati ruka. Problem otpada na Jakuševcu komentirao je i zastupnik Rajko Ostojić.

“Jakuševec je ekološka bomba, opasna stvar. U dva mjeseca, dva odrona, to je nevjerojatno. To je politička odgovornost Možemo!. tehnička odgovornost Holdinga, Čistoće i Možemo!, to se treba razriješiti.”, rekao je Ostojić.

Rajko Ostojić 2013. godine bio je kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba te mu je jedan od ciljeva bilo i zatvaranje Jakuševca. Ostojić je rekao da za ovakvo postupanje gradske vlasti nema opravdanja.

“Gospoda iz Uprave Grada Zagreba gube živce i uvijek im je netko kriv. Bandić je stvorio Tomaševića, odlaskom Bandića otići će i Tomašević”, objasnio je.

“Zeznuta je stvar na Jakuševcu, to je nešto što se treba brzo riješiti. Tomašević napada Vladu, gubi živce, napada građane. Resetirajte se ako možete, imate vremena za konferencije, a nemate vremena otići u Čistoću i riješiti to”, dodao je Ostojić.

Ostojić je istaknuo da aktualnoj gradskoj vlasti Jakuševec nije važan.

“Oni su zabili zastavu, osvojili i prevarili ljude, a sada pokušavaju prebaciti to na Vladu”, kazao je.

“Ponudili su program, a program je prazno slovo na papiru jer su njihovi životopisi prazno slovo na papiru. Oni nisu živjeli u realnom svijetu”, dodao je Ostojić.

Saborski zastupnik se osvrnuo i na rad ministra zdravstva, Vilija Beroša te rekao kako ministar svoje probleme projicira na ravnatelje bolnica.

“Osam godina, rezultat nula, a liste čekanja veće nego u moje vrijeme”, kazao je Ostojić.

“Plenković je imao 30 ministara i samo su mu tri ministra kontinuitet u osam godina, ostale je promijenio, ali ima nevjerojatnu sreću, rođen je pod sretnom zvijezdom jer nema opozicije”, dodao je zastupnik.

