Netanyahuov brat dolazi u Split, njegov boravak u Zagrebu izazvao prosvjede

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina, prošlog je tjedna boravio u Zagrebu gdje je na Fakultetu političkih znanosti održao predavanje studentima.
Na FPZG je stigao na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija ‘Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism’, a sada dolazi i u Split.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, u Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sklopu Gradske knjižnice Marka Marulića, u utorak u 11 sati bit će održana promocija njegove knjige ‘Itamar K.’. Prostor je ustupljen na upit izdavačke kuće Despot Infinitus.
"Promocija je javna, otvorena, u duhu narodnog knjižničarstva, za sve upite, rasprave i kulturu dijaloga", kratko je za Slobodnu potvrdila ravnateljica GKMM-a Grozdana Ribičić. Kao i zagrebačko gostovanje, i ovaj se događaj, prema dostupnim informacijama, organizira bez šire službene najave.
Podsjetimo, Netanyahuov dolazak na FPZG izazvao je oštre reakcije dijela studenata, koji su organizirali prosvjed ispred fakulteta. Poručili su da se akademski prostor ne bi trebao davati osobama povezanim s izraelskim političkim vrhom dok traje rat i humanitarna kriza na Bliskom istoku.
