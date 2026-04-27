Peović o "trećem entitetu": U Zagrebu crtaju nove granice BiH, idu direktno protiv američke politike

N1 BiH
27. tra. 2026. 19:24

Panel održan u Zagrebu, na kojem se govorilo o Bosni i Hercegovini kao “neuspjeloj državi” i potrebi stvaranja trećeg, hrvatskog entiteta, izazvao je brojne reakcije u regiji. Katarina Peović upozorava da takve ideje predstavljaju opasan politički zaokret.

“Radi se o skupovima koje organiziraju ultrakonzervativne udruge poput Vigilarea i Ordo Iurisa, uz podršku američke Heritage Foundation. Oni zagovaraju retradicionalizaciju društva i politike koje podsjećaju na 90-e”, rekla je Peović za N1 BiH.

Posebno problematičnim smatra ideje o prekrajanju granica BiH. “Imamo situaciju da se u Zagrebu crtaju nove granice susjedne države i zagovara treći entitet. To je ozbiljan politički problem i opasan presedan”, istaknula je.

Peović naglašava i da takve inicijative nisu nužno usklađene ni s interesima velikih sila.

“Zanimljivo je da ti krugovi zapravo idu i protiv američke politike, jer bi treći entitet mogao ugroziti projekte poput povezivanja plinske infrastrukture i LNG terminala”, rekla je.

Lako zapaljive teme

Govoreći o širem kontekstu, ističe da se nacionalne teme često koriste kao skretanje pozornosti s stvarnih problema. “Ljudi se dijele po nacionalnim linijama, dok su njihovi stvarni problemi materijalni – nizak standard, iseljavanje i nesigurnost. Elite na tome profitiraju”, kaže Peović.

Dodaje da političke elite u regiji, unatoč retorici, često dobro surađuju.

Nominalno tvrde da zastupaju nacionalne interese, ali u praksi vidimo da među njima nema stvarnog sukoba. Njima odgovara sustav u kojem građani ostaju podijeljeni”, navodi.

"Dosta je 30 godina priča o nacionalnim razlikama"

U tom kontekstu upozorava da se kroz retradicionalne narative mobilizira podrška građana.

“To su lako zapaljive teme koje služe da se ljudi ne bave pitanjima socijalne pravde i nejednakosti”, rekla je.

Na kraju poručuje da je potreban drugačiji pristup.

“Dosta je 30 godina priča o nacionalnim razlikama. Ono što nam treba su solidarnost, bolji životni uvjeti i politika koja će biti u interesu većine građana, a ne elita”, zaključila je Peović.

