U Hormuškom tjesnacu 20.000 pomoraca "zarobljeno" na teretnim brodovima

Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca, oko 20.000 pomoraca na stotinama brodova ostalo je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu, što ozbiljno remeti globalnu trgovinu energentima.
Tisuće pomoraca ostale su "zarobljene" jer rat s Iranom paralizira velik dio Hormuškog tjesnaca, remeteći globalnu trgovinu naftom i plinom te povećavajući sigurnosne rizike.
Prema najnovijim podacima, oko 20.000 pomoraca na stotinama brodova - uključujući tankere i teretne brodove - zaglavljeno je u Perzijskom zaljevu i ne može proći kroz tjesnac.
Inače, kroz ovaj ključni plovni put prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Promet je drastično pao: u tjednu od 13. do 19. travnja kroz Hormuški tjesnac je prošlo oko 80 brodova, dok je prije rata dnevno prolazilo 130 ili više.
Od početka sukoba napadnuti su deseci brodova, a Ujedinjeni narodi navode da je poginulo najmanje 10 pomoraca.
Unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna produžio primirje na neodređeno vrijeme, SAD je zadržao blokadu iranskih luka. Iran je odgovorio napadima na brodove i zapljenom dvaju plovila, javlja Euronews.
"Nigdje u Hormuškom tjesnacu više nema sigurnog prolaza“
"Pomorci su okosnica globalne trgovine, a opet smo često najpogođeniji regionalnim geopolitičkim sukobima“, rekao je kapetan Arunkumar Rajendran, koji je sa svojom posadom zaglavljen već oko osam tjedana.
Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i druge institucije pozvale su na uspostavu sigurnog koridora za trgovačke brodove, no većina plovila i dalje ne može proći, iako Iran tvrdi da je tjesnac otvoren za "neprijateljske“ brodove.
Navodi se i da je Iran postavio morske mine, dok je Trump izjavio da ih američka vojska uklanja te da će "pucati i ubiti“ sve koji ih postavljaju.
Zbog povećanog rizika od mina i napada, "nigdje u Hormuškom tjesnacu više nema sigurnog prolaza“, upozorio je glavni tajnik IMO-a Arsenio Dominguez.
Ovo je samo posljednja u nizu kriza koje su posljednjih godina ostavile pomorce zarobljenima na moru, nakon pandemije covida-19, rata u Ukrajini i napada Hutista na brodove u Crvenom moru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
