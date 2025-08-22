Otkrivena nova vrsta dinosaura s 'jedrom' duž leđa

"Iako kostur nije bio tako potpun kao kod nekih drugih koji su pronađeni, nitko prije nije pomno proučio ove kosti. Smatralo se da je to samo još jedan primjerak jedne od postojećih vrsta, ali ovaj je imao posebno duge kralješke, što je bilo vrlo neobično", rekao je Lockwood. U svojoj studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Papers in Palaeontology objasnio je da je životinja vjerojatno imala izraženu strukturu nalik jedru duž leđa.