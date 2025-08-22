Mirovina s 34 godine staža: Evo koliko danas za to dobiju umirovljenici

Bez isplata prema međunarodnim ugovorima, broj novih umirovljenika smanjuje se na 18.368 u prvoj polovici ove godine. S druge strane, njihova prosječna mirovina raste i penje se na 624 eura. Prosječni staž novih umirovljenika, bez korisnika prema međunarodnim ugovorima, penje se na 34 godine i devet mjeseci, a kod muškaraca na čak 35 godina i osam mjeseci, što znači da Hrvati rade sve dulje, ali i da su sve rjeđi prekidi u radnom stažu. Starosni su pak umirovljenici u prosjeku radili čak 36 godina i sedam mjeseci.