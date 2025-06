O svakoj kapi koju će potrošiti oni moraju dobro promisliti. Surova je to realnost otočana zadarskog arhipelaga. "To je od stoljeća 7. ista situacija na otoku. Ograničavajuće je do granice bola. Od jutra od tuširanja, to je vojničko tuširanje, pranje zuba, sve kratko", rekao je mještanin Zdenko Simičić.