Ova škola neće razgovarati s učenicima o ubojstvima kako je predložio ministar

Stravična ubojstva u Beogradu ostavila su veliki utisak i u Hrvatskoj. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u petak je poslao otvoreno pismo svim ravnateljima i ravnateljicama škola u kojem apelira na njih i stručno osoblje da danas otvoreno razgovaraju s učenicima o tragediji u Beogradu. Splitska osnovna škola Bol odlučila je da neće okupiti sve učenike na jedno mjesto – već su svakom razredu u dogovoru sa psihologom na ovu temu pristupili u skladu s njihovom dobi.

Iako im je tek 10 godina, splitski mališani svjesni su svega što se oko njih događa. Kada imaju problem naučili su da ga nije dobro držati u sebi, ali i kome se trebaju povjeriti.

Osoba od povjerenja, osim roditelja, tijekom godina postala im je i učiteljica Danijela. Kada su došli u razred, kaže, spomenuli su tragični događaj iz Beograda, ali nisu osjetili potrebu razgovarati o tome.

“Međutim ja kao učiteljica sam svakako potaknula temu i upravo danas smo razgovarali o strahovima, sukobima, kako ih riješiti i kome se obratiti za pomoć.”, rekla je Danijela Maurac, učiteljica u Osnovnoj školi Bol iz Splita.

Sa svojom učiteljicom redovito vode razgovore, a sve probleme rješavaju zajedno. Svjesni su toga i stariji osnovnoškolci koji su osim s nastavnicima o ovom događaju pričali i s roditeljima. Iako imaju tek 14 godina, znaju da se o problemima mora razgovarati.

“Pa puno znači zato što netko koga možda maltretiraju će se moći otvoriti i shvatit da se zapravo treba pričati o tome i da je bolje reći nego šutjeti o tome”, kaže učenica osmog razreda OŠ Bol, Lucija Lovrić.

Njena kolegica, Franka Jeličić naglašava kako je razgovor jako bitan. “Pričala sam s mamom i tatom i mislim da je baš bitno pričat s roditeljima posebno ako nas netko maltretira ili ako se loše osjećamo. Mislim da nam roditelj ili bilo koja stručna osoba mogu pomoći”, smatra Franka.

Ravnatelj OŠ Bol, Davor Bučević kaže kako je “škola mjesto nulte tolerancije na nasilje i da se djecom o ovakvim temama mora razgovarati”.

“Dobili smo danas ah hoc informaciju kao da nisu svjesni što se to dogodilo, neki to povezuju s filmovima, videoigrama, nisu baš povezali da je to možda stvarni događaj – ovi najmanji, a naravno da osmaši, kao što ste čuli, puno razboritije analiziraju cijelu priču”, kaže ravnatelj Bučević.

Psiholozi pak smatraju kako bi tragični događaji u Beogradu trebali svima biti zvono za uzbunu.

Dječja psihologinja, Žana Pavlović kaže da je u edukaciji ključ.

“Svi skupa trebamo više edukacije i više razgovora, više međusobnog druženja, provođenja vremena s djecom, jako smo puno na tehnologiji i mi kao roditelji pa onda i djeca. Moramo tehnologiju staviti pod kontrolu, da nam se ne bi događale ovakve stvari i da ne bi izgubili kontakt s djecom koji smo negdje usput izgubili u jurnjavi za uspjehom, postignućem”, smatra Pavlović.

A da bi se postiglo sve što je u pismu naveo ministar Fuchs potreban je školski psiholog kojeg brojne škole nemaju. No, splitska OŠ Bol pak ima kompletiran cijeli stručni tim.

“Na sreću mi imamo psihologa škole koji kompletira cijelu ovu priču, koji predlaže kako se ponašati u ovoj situaciji i koje sve preventivne programe, nastupe, razgovore treba raditi i koje ćemo raditi sada i intnzivnije, nego do sada. Mislim da sve škole to nemaju, nemaju sigurno”, kaže ravnatelj Bučević.

Učiteljica Maurac nada se da će ovakvi tragični događaji potaknuti odgovorne da promišljaju na drugi način i da će olakšati učiteljima i naravno djeci kojima je pomoć potrebna.

