svi bi kući

Ovakvo je stanje na autocestama: Oboružajte se strpljenjem

N1 Info
10. kol. 2025. 10:10
Snimka zaslona 2025-08-10 100903
HAK

U nedjelju se očekuje pojačan promet na cestama s mora i prema moru. U kombinaciji s toplinskim valom koji se razvija u većem dijelu zemlje, vozače se poziva na oprez i promišljanje plana puta

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

  • u smjeru mora na dionici Lučko-Bosiljevo 2 povremeno vožnja u kolonama, mogući zastoji
  • pojačan priljev vozila iz smjera Buzina prema NP Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km
  • na dionici Karlovac-Jastrebarsko u smjeru Zagreba prometna nesreća na 32. km, vozi se usporeno jednim trakom. Kolona je duga oko 2 km
  • kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona (do 1 km)

A2 Zagreb-Macelj:

  • nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu):

  • nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A6 Rijeka-Zagreb:

  • nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

Istarski ipsilon:

  • pojačan promet prema Kaštelu i Plovaniji (u smjeru Republike Slovenije)
  • kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona

Krčki most:

  • nema dužih kolona u oba smjera

Jadranska magistrala (DC8):

  • između Klenovice i Senja kod mjesta Smokvica Krmpotska vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog prometne nesreće
Teme
10. kolovozoz gužve na cestama stanje na autocestama

