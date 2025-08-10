Ovakvo je stanje na autocestama: Oboružajte se strpljenjem

HAK

U nedjelju se očekuje pojačan promet na cestama s mora i prema moru. U kombinaciji s toplinskim valom koji se razvija u većem dijelu zemlje, vozače se poziva na oprez i promišljanje plana puta

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

u smjeru mora na dionici Lučko-Bosiljevo 2 povremeno vožnja u kolonama, mogući zastoji

pojačan priljev vozila iz smjera Buzina prema NP Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km

na dionici Karlovac-Jastrebarsko u smjeru Zagreba prometna nesreća na 32. km, vozi se usporeno jednim trakom. Kolona je duga oko 2 km

kod NP Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona (do 1 km)

A2 Zagreb-Macelj:

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu):

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

A6 Rijeka-Zagreb:

nema većih gužvi i zastoja u oba smjera

Istarski ipsilon:

pojačan promet prema Kaštelu i Plovaniji (u smjeru Republike Slovenije)

kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona

Krčki most:

nema dužih kolona u oba smjera

Jadranska magistrala (DC8):

između Klenovice i Senja kod mjesta Smokvica Krmpotska vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog prometne nesreće