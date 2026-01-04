Ove lijekove Hrvati najviše koriste: Izdano 4,5 milijuna recepata!

Dodaje da postoji skupina pacijenata koji su već godinama na takvoj terapiji i kod kojih naglo ukidanje lijeka nije opcija. "Iako to nije najsretnije rješenje, nastavljamo im izdavati terapiju jer se ti lijekovi ne smiju naglo ukinuti – stanje se može pogoršati. No, kad je riječ o novim pacijentima, lijek se uvodi najviše na dva tjedna do mjesec dana i nakon toga se više ne propisuje" pojašnjava doktor.