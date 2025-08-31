Hrvati se više koriste lijekove za mršavljenje, liječnici upozoravaju: "Važno je da pacijenti nauče..."

Blaslov dodaje da će primjena semaglutida rasti jer se sada propisuje ne samo za dijabetes nego i za debljinu, sniženi su pragovi BMI-ja za dijabetičare i osobe s povećanim kardiovaskularnim rizikom. Smatra ipak da se kod BMI-ja 27 ili 28 prvo treba primijeniti pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, a ne odmah ići na lijekove.