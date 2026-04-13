Ovo je najluđa cesta na svijetu: Znate li čemu služe silne crte?

Malo francusko selo Bauné donedavno je bilo potpuno nepoznato široj javnosti, no zbog neobičnog prometnog rješenja sada privlači sve više pažnje.
Smješteno uz regionalnu cestu kojom svakodnevno prođe oko 2300 vozila, ovo selo suočavalo se s problemom prebrze vožnje. Iako brojka ne djeluje dramatično, za ovako malu sredinu predstavlja ozbiljan izazov, pogotovo jer su vozači često znatno prekoračivali dopuštenu brzinu, piše tportal.
Kako bi doskočili problemu, prometni stručnjaci osmislili su neuobičajenu horizontalnu signalizaciju. Cesta je iscrtana nizom različitih linija - ravnih, vijugavih i isprekidanih - koje se međusobno preklapaju i stvaraju svojevrsni vizualni kaos.
Vozači se tako suočavaju s neobičnim prizorom koji nameće pitanje: Kako uopće pravilno voziti po ovakvoj cesti? No upravo je to i bila namjera. Cilj je bio stvoriti blagu zbunjenost koja će vozače instinktivno natjerati da uspore, osobito na kritičnom raskrižju.
A French town has introduced a new road system to stop drivers from speeding.— Oli London (@OliLondonTV) August 25, 2023
The town of Baune is hoping the white lines will help keep motorists speeds down to under 30km per hour. pic.twitter.com/7UfH6Yzs2K
Rezultati već vidljivi, ali kritike ne izostaju
Prema prvim podacima, projekt daje rezultate - brzine vozila na toj dionici značajno su smanjene, što je i bio glavni cilj.
Ipak, rješenje nije prošlo bez kritika. Dio javnosti upozorava da su ceste iscrtane punim linijama preko kojih se, prema pravilima, ne bi smjelo voziti. U ovom slučaju vozači su, paradoksalno, prisiljeni upravo to činiti.
Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno - riječ je o nesvakidašnjem prometnom eksperimentu koji je uspio privući pažnju i otvoriti raspravu o sigurnosti na cestama.
