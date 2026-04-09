HAC demantirao glasine: Novi sustav naplate cestarine neće biti uveden ove jeseni

Hrvatske autoceste su demantirale navode njemačkog portala inFranken.de koji je objavio da će novi sustav naplate cestarine biti uveden ove jeseni, te podsjećaju da bi on trebao biti u funkciji od 1. ožujka 2027.

Hrvatske autoceste kažu da trenutačno provode niz pripremnih i infrastrukturnih aktivnosti vezanih uz uvođenje novog sustava naplate cestarine, no i da sustav neće biti pušten u rad ove jeseni.

"Riječ je o tehnički i organizacijski zahtjevnom projektu koji uključuje više faza. Planirani početak puštanja sustava u rad je ožujak 2027. godine, o točnom terminu početka primjene javnost će biti pravovremeno i transparentno obaviještena", ističu iz HAC-a.

Ujedno napominju kako su sve informacije o tijeku implementacije novog Crolibertas sustava i puštanja u primjenu dostupne na web-u: www.Crolibertas.hr.

Novi sustav naplate cestarine u Hrvatskoj, pod nazivom Crolibertas, službeno kreće s primjenom 1. ožujka 2027. godine, poznato je od ranije.

Glavni cilj novog sustava je ukidanje naplatnih kućica i osiguravanje slobodnog protoka vozila bez zaustavljanja.

Korisnici će moći birati između dvije tehnologije, ovisno o kategoriji vozila.

Kod lakih vozila (automobila)m vozači će moći birati između poboljšanog ENC uređaja ili sustava očitanja registarskih oznaka (ALPR). Korisnici koji odaberu očitavanje tablica morat će se prethodno registrirati putem službene web stranice ili mobilne aplikacije i povezati bankovnu karticu za automatsko plaćanje

Za teška vozila (kamione i autobuse), uporaba ENC uređaja bit će obvezna.

Na autocestama više neće biti naplatnih kućica ni plaćanja gotovinom. Kontrolu plaćanja obavljat će mobilne jedinice i portali s kamerama raspoređeni duž autocesta.

Nova naplata cestarine obuhvatit će cjelokupnu mrežu autocesta u Hrvatskoj, najveći dio pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, ali i koncesionara Bina-Istre i Autoceste Zagreb - Macelj, čime će se na cijelom području Hrvatske uvesti jedinstven sustav naplate.