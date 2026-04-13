‘Ubojica cijena‘, koji je nedavno došao u Hrvatsku, odlučio se na veliki iskorak: Jako riskantan potez

Action, naime, namjerava uložiti do 400 milijuna eura u otvaranje oko stotinu trgovina
Oglas
Nizozemski diskontni lanac Action posljednjih mjeseci, ili točnije tjedana, ubrzano širi mrežu u Hrvatskoj. Nakon što je 11. ožujka otvorio prvu trgovinu u Sesvetama, u međuvremenu je otvorena i druga lokacija u Ivancu, dok su nove poslovnice najavljene u Labinu i drugim gradovima, piše Jutarnji list.
Riječ je o ulasku koji se pripremao mjesecima, a Hrvatska je time postala petnaesto tržište na kojem posluje jedan od najbrže rastućih diskontnih lanaca u Europi. U planu je i daljnje širenje, kao što je Jutarnji pisao, do kraja godine moglo bi biti otvoreno još nekoliko trgovina, što upućuje na ambiciju brzog zauzimanja pozicije na tržištu koje već pokazuje snažnu osjetljivost na cijene.
Kupci su pohrlili u novootvorene dućane, jer – tko ne voli kućne potrepštine po povoljnim cijenama. Pa čak i ako su lokacije novootvorenih Actiona smještene van gradskih središta.
Za hrvatsko tržište, koje već pokazuje snažan rast diskontnih formata, dolazak Actiona znači dodatno zaoštravanje konkurencije u segmentu niskih cijena. Kako pišu Philip Stafford i Alexandra Heal za Financial Times, vlasnik lanca, britanska investicijska kuća 3i Group, priprema sljedeći veliki iskorak: ulazak na američko tržište.
Plan je itekako ambiciozan. Action namjerava uložiti do 400 milijuna eura u otvaranje oko stotinu trgovina na jugoistoku Sjedinjenih Država do kraja desetljeća, a prva bi se mogla otvoriti već krajem sljedeće godine. Ovdje se radi o jednom od najzahtjevnijih tržišta za strane trgovce, na kojem su mnogi europski lanci već pokušali, posrnuli i odustali.
Predsjednik Actiona i izvršni direktor 3i-ja Simon Borrows vjeruje da može uspjeti. Smatra da je model niskih cijena i brze rotacije proizvoda već dokazao svoju otpornost u Europi, osobito u razdoblju rasta troškova života, te da kompanija ima pravo pokušati kapitalizirati taj uspjeh i na američkom tržištu.
Action je u posljednja dva desetljeća izrastao u jednog od vodećih europskih diskontera. Danas ima oko 3500 trgovina u 15 zemalja i privlači više od 20 milijuna kupaca tjedno. Njegov model temelji se na izrazito niskim cijenama – više od 90 posto proizvoda košta manje od pet eura – i velikom volumenu prodaje, uz stalno uvođenje novih artikala.
Otkako je 3i grupa 2011. godine preuzela većinski udio u Actionu za 114 milijuna funti, vrijednost investicije višestruko je narasla, a dionica kompanije gotovo se deset puta povećala. Danas Action čini oko tri četvrtine investicijskog portfelja 3i-ja, što znači da je njegova sudbina izravno vezana uz uspjeh diskontnog lanca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas