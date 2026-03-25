Pazite gdje točite. Provjerili smo cijene goriva na autocestama, dosta su više

Budući da Vlada regulira cijene goriva svaka dva tjedna, sadašnje cijene bit će na snazi do 7. travnja i vrijedit će tijekom uskrsnih blagdana. A u to vrijeme mnogi će ići na put i cijena goriva vjerojatno će utjecati na odluku hoće li voziti autocestom, gdje bi po potrebi točili skuplje gorivo ili pak državnim i županijskim cestama gdje je gorivo na crpkama jeftinije.