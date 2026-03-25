BRŽE, ALI SKUPLJE

Pazite gdje točite. Provjerili smo cijene goriva na autocestama, dosta su više

Miroslav Filipović
25. ožu. 2026. 13:51
05.07.2025., Karlovac - promet na autocesti A1 kod cvora Novigrad na Dobri u oba smjera. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Zbog eskalacije naftne krize izazvane ratom na Bliskom istoku, hrvatska Vlada u ponedjeljak je opet regulirala cijene naftnih derivata. Cijene su ponovno rasle, ali manje nego što bi bez te intervencije.

Odlukom Vlade, od ovog utorka litra eurodizela košta 1,73 eura, a eurosupera 95 1,62 eura. To ograničenje vrijedi na svim crpkama, osim na onima koje se nalaze na autocestama. Tamo distributeri na svojim postajama i dalje mogu slobodno formirati cijene pa su ondje goriva skuplja.

Budući da Vlada regulira cijene goriva svaka dva tjedna, sadašnje cijene bit će na snazi do 7. travnja i vrijedit će tijekom uskrsnih blagdana. A u to vrijeme mnogi će ići na put i cijena goriva vjerojatno će utjecati na odluku hoće li voziti autocestom, gdje bi po potrebi točili skuplje gorivo ili pak državnim i županijskim cestama gdje je gorivo na crpkama jeftinije.

Dizel skuplji 15 centi, a benzin šest centi

Stoga smo na interaktivnoj karti na stranicama Hrvatskog autokluba (HAK) provjerili cijene najprodavanijih goriva - eurosupera 95 i eurodizela na domaćim autocestama.

Najveći distributeri naftnih derivata - Ina, Petrol i Tifon ujednačili su, odnosno izjednačili cijene goriva na svojim postajama uz autoceste, pa iako deregulirane na svima su iste.

Na svim njihovim benzinskim postajama na autocestama u Hrvatskoj litra običnog eurodizela košta 1,88 eura, a litra običnog eurosupera 95 košta 1,68 eura.

U odnosu na regulirane cijene tih goriva na svim ostalim crpkama, eurodizel je skuplji 15 centi, a eurosuper 95 - šest centi.

Litra najskupljeg goriva na autocesti - 2,26 eura

Ako se na autocesti eurodizelom napuni prosječan spremnik goriva zapremnine 50 litara, to košta 94 eura ili sedam i pol eura više nego na crpkama izvan autocesta. U slučaju eurosupera 95, spremnik napunjen do vrha na autocesti košta 84 eura ili tri eura više nego na crpkama izvan autoceste.

Na autocestama u Hrvatskoj s najvećim prometom vozila - A1 (Zagreb-Ploče), A2 (Zagreb-Macelj), A3 (Bregana-Lipovac), A4 (Goričan-Zagreb) i A6 (Rijeka-Zagreb) i cijene ostalih goriva na Ininim, Petrolovim i Tifonovim postajama su iste. Jedino se razlikuju cijene autoplina koje su u rasponu od 1,25 do 1,30 eura za litru.

Najskuplje gorivo na autocestama je kvalitetniji (premium) eurodizel kojeg litra košta 2,26 eura. Cijenom nije daleko ni eurosuper 100 - 2,20 eura za litru, dok premium eurosuper 95 košta 1,99 eura.

Eurodizel ljetos bio 49 centi jeftiniji

Sredinom srpnja prošle godine, u jeku turističke sezone, a nakon što je Vlada ponukana stabilnim i relativno niskim cijenama na svjetskim tržištima nafte odlučila prestati regulirati maloprodajne cijene naftnih derivata, također smo pisali o cijenama goriva na autocestama.

Litra običnog eurosupera 95 tada je na svim autocestama koštala 1,44 eura ili 24 centa manje nego sada, a litra eurodizela 1,39 eura, što je čak 49 centi manje od sadašnje cijene .

CIJENE GORIVA NA AUTOCESTAMA

eurosuper 95 1,68 €/l

eurodizel 1,88 €/l

eurosuper 95 premium 1,99 €/l

eurodizel premium 2,26 €/l

eurosuper 100 2,20 €/l

autoplin 1,25 - 1,30 €/l

CIJENE GORIVA IZVAN AUTOCESTA

eurosuper 95 1,62 €/l

eurodizel 1,73 €/l

eurosuper 95 premium 1,78 - 1,81 €/l

eurodizel premium 1,89 - 2,03 €/l

eurosuper 100 2,12 €/l

autoplin 1,19 - 1,26 €/l

