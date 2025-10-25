Što se smije prenijeti preko granice iz BiH u Hrvatsku? Pogledajte popis

Carinska služba propisuje jasne uvjete za unos robe u osobnoj prtljazi, uključujući hranu, alkohol, duhanske proizvode i lijekove. Naime, proizvodi životinjskog podrijetla, poput domaćeg sira ili slanine, iz trećih zemalja uglavnom su zabranjeni. Meso, mlijeko i mliječni proizvodi ne smiju se unijeti u Hrvatsku, osim u iznimnim slučajevima. Dopušteno je ponijeti do 2 kg po osobi proizvoda poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mlijeka u prahu ili hrane za kućne ljubimce, pod uvjetom da su namijenjeni osobnoj potrošnji. Kruh, kolači, slastice i termički obrađeni proizvodi od jaja mogu se unijeti bez ograničenja. Ako količine premašuju dopuštene granice ili roba ne ispunjava uvjete, podliježe veterinarskom pregledu na graničnim postajama poput Bajakova, Stare Gradiške ili Zračne luke Zagreb. Za takve pošiljke potreban je veterinarski certifikat, a nesukladna roba bit će oduzeta i uništena, a ako ne prijavite robu možete dobiti i novčanu kaznu. Ovo se odnosi na uvoz robe iz zemalja koje se nalaze izvan EU, s izuzetkom Švicarske, Islanda, Norveške, San Marina, Andore i Lihtenštajna. Dakle, za ova posljednje države vrijede ista pravila kao da prevozite robu unutar EU, a posebna pravila vrijede za Farske otoke i Grenland.