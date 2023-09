Pala prva žrtva afere “plin za cent”. Tko je sljedeći?

Podijeli :

Frane Barbarić ili Davor Filipović - mjesecima se nagađa tko će pasti kao žrtva afere "Plin za cent" u kojoj je HEP oštećen za više od 12 milijuna eura. Odgovor je: Boris Abramović! Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je jučer smijenila šefa HROTE-a, jedinog čovjeka koji je tijekom lipnja ove godine dva puta pismeno upozorio aktere u sustavu energetike da se događa nešto neobično, da se pojavljuju veliki viškovi plina u sustavu koji se prodaju vrlo jeftino. Abramović je prvi javno potvrdio i da je najveći dio tog plina završio u rukama PPD-a. Oporba tvrdi: To je osveta; Premijer hladno odvraća: Istekao mu je mandat.

I, evo ga. Imamo prvu žrtvu afere Plin za cent. Odlazi šef HROTE-a koji je jedini službeno upozorio sustav, a onda i javnost da viškovi plina cure za bagatelu.

“Nešto se događa, nitko ne reagira, promjena nema – to je bio povod da informiramo. Pa ljudi moji, nešto se mora učiniti!”, govorio je tad Boris Abramović.

I premijer je učinio, nakon dva mandata – treći na čelu HROTE-a nije mu dao. A kada će raspetljati aferu u HEP-u?

“Sve je isto, kad budemo htjeli!”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Abramović je bivši, hoće li biti još smjena zbog plinske afere? Pogledajte što kaže Plenković Nižu se reakcije nakon smjene šefa HROTE-a: “Dva su moguća razloga zašto je odletio Abramović”

Zbog čega je smijenjen čelni čovjek HROTE-a, pitaju kolege. “Istekao mu je mandat!”, kazao je Plenković.

Zašto mu ga nije produžio?

“Zato što smo stavili jednog drugog čovjeka privremeno, ići će natječaj, doći će netko drugi. Čovjek je pred kraj svog radnog vijeka”, rekao je, a na pitanje što je nedostajalo Abramoviću rekao je da je već odradio dva mandata.

Također, na pitanje kad će biti smijenjeni i oni koje je Abramović upozoravao, ali nisu reagirali, Plenković je samo rekao: “O tom, potom”.

Sam Abramović pred kamere ne želi, nitko mu nije javio da mu mandat neće produžiti, no srećom za njega – ima uvjete za mirovinu. Oporba tvrdi – klasičan odstrijel čovjeka koji nije šutio kad je vladajućima trebalo.

“Takvu osobu se smjenjuje, a Vlada RH nije smijenila još ni notornog Franu Barbarića ni Tomislava Šambića za kojeg je sada vidljivo da je s pravim vladarom Hrvatske Pavlom Vujnovcem – sad se pokazuje da su tu elementi kaznenog dijela, to nije ni sukob interesa – to je eufemizam za takvo nešto”, rekao je Zvonimir Troskot dok Peđa Grbin kaže: “Nije problem kad se krade nego je problem kad se upozori. Nisu problem oni koji su svojim radom ili neradom doveli do štete veće od 10 milijuna eura, nego onaj koji je na to upozorio i svojim radom doprinio da šteta ne bude i veća”.

Oporbenjaci poručuju: “Barbarić je taj koji je trebao letjeti, a ne šef HROTE-a”.

“Bitno je biti podoban, bitno je biti u prijateljskim odnosima s Andrejem Plenkovićem pa onda nije važno ni ako si korumpiran, sve ti je oprošteno. To je loša poruka, loša poruka”, kazao je saborski zastupnik Marijan Pavliček.

“A moguće je da se radi o tome da Barbarić ne pristaje da samo njegova glava odleti pa je ovo glava koja ide s njim. To ćemo vidjeti za par dana ako bude smjenjen Barbarić. Možda je premijer shvatio da je došlo vrijeme i za to”, rekla je Ivana Kekin.

Habijan: Abramović je stekao uvjete za mirovinu N1 komentar: Klasična politička vendeta protiv Abramovića, čovjeka koji je previše znao, a nije htio šutjeti

Ako je i shvatio, premijer to vješto skriva.

“Reći ćemo vam kad bude. Reći ćemo vam sve”, rekao je premijer.

Otkako je šef HEP-a Barbarić u intervjuu Večernjaku poručio kako ga uz Most smjenjuju struje koje žele privatizirati HEP, premijer o njegovoj potencijalnoj smjeni govori sve neodređenije i sa sve više razumijevanja za HEP.

“HEP stoji dobro, Hrvatska država stoji iza HEP-a. Pojavile su se nebuloze o nekakvoj privatizaciji HEP-a, toliko netočno, krivo, izmišljeno – nevjerojatno što sve neki ljudi ubacuju u eter ne bi li si pronašli neku relevantnost. Država stoji iza HEP-a”, rekao je Andrej Plenković.

Oporbu koja zaziva smjenu šefa HEP-a Barbarića, a posebno SDP, premijer optužuje da je svojevremeno na granicu s BiH slala europarlamentarci da ilegalno prelaze i izazivaju hrvatsku policiju.

“Ja sam pitao tada pokojnog predsjednika EP Davida Sassolija: Cara Davide, cosa sta succendo, cosa fai? Scusa Andrej, non sapevo niente! Razumijete!

Razumijemo, savršeno. Oporba – tema. Barbarić – ne tema.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.