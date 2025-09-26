Mađarski ministar optužio "pohlepnu" Hrvatsku za ratno profiterstvo

John MACDOUGALL / AFP

"Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje u Mađarsku, no vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate smanjenja cijena režija", na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku u četvrtak je izjavio mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

Podijeli

Oglas

Osvrt na izvješća JANAF-a

Kako stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, ministar se osvrnuo na proturječna izvješća o kapacitetu Jadranskog naftovoda.

Također je rekao da bi Mađarska mogla uvoziti mnogo više prirodnog plina i sirove nafte iz Hrvatske nego što to trenutačno dopušta hrvatska energetska infrastruktura jer ona, tvrdi, nije na razini mađarske infrastrukture, izvijestio je Hungary Today.

"Niža razina razvoja znači da se energetska sigurnost Mađarske ne može temeljiti na Hrvatskoj. Ako sirovu naftu možemo dopremati u Mađarsku samo preko Hrvatske, tada taj naftovod ne može prevoziti dovoljno nafte da osigura neprekinutu opskrbu Mađarske i Slovačke", napomenuo je.

"Prošlog tjedna, 17. rujna, provedeno je testiranje koje je pokazalo da Jadranski naftovod jednostavno nije sposoban prenositi velike količine sirove nafte na duge udaljenosti, bez prekida, pod visokim tlakom", dodao je.

"Iskorištavaju činjenicu da je u tijeku rat"

Szijjártó je naglasio da bi oslanjanje opskrbe Mađarske na ovaj sustav bio izuzetno opasan, rizičan i neodgovoran potez.

"Nažalost, moramo priznati i to da nas Hrvati iskorištavaju. Hrvati profitiraju na ratnoj situaciji. Hrvati nam i dalje naplaćuju ratnu pristojbu jer su od izbijanja rata povećali tranzitnu naknadu za naftovod pet puta u odnosu na europski standard", istaknuo je.

"Hrvati dakle iskorištavaju činjenicu da je u tijeku rat i činjenicu da Mađarska u određenim slučajevima treba naftu koja stiže preko Jadranskog naftovoda, i zato nam naplaćuju ratnu rentu", nastavio je.

Pohlopea Hrvata za profitom

Također je napomenuo da Mađari nisu spremni "izložiti rezultate našeg smanjenja režijskih troškova pohlepi Hrvata za profitom".

"Nismo spremni dopustiti da računi za energiju mađarskog naroda rastu zbog dodatnih profita koje plaćamo Hrvatima. Stoga Hrvati ne smiju svoju pohlepu za profitom iskaljivati na nama. I ponavljam, nećemo dopustiti da pohlepa Hrvata za profitom uništi rezultate mađarskih smanjenja cijena režija", zaključio je mađarski ministar.

Ovo nije prvi put da je Szijjártó optužio Hrvatsku da pokušava profitirati ratom u Ukrajini. U velikom intervjuu krajem kolovoza ustvrdio je da Hrvatska naplaćuje "ratnu premiju" i da Hrvati s Mađarskom ne žele surađivati..

"Toliko o europskoj solidarnosti", napomenuo je.