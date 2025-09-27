Šušnjar odgovorio Szijjártóu: “Ako posjećujete Moskvu češće nego Bruxelles ili Zagreb..."

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na platformi X povodom novih optužbi mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjártóa, koji je Hrvatsku zbog cijena nafte prozvao za ratno profiterstvo.
“Ako posjećujete Moskvu češće nego Bruxelles ili Zagreb, gubite moralno pravo da druge optužujete za profiterstvo. Svi članovi EU-a odbijaju financirati ruski rat – vrijeme je da to učini i Mađarska.
Hrvatska je pouzdan partner svim svojim saveznicima – uključujući i naše prijatelje i susjede u Mađarskoj. Još jednom pozivam ministra @FM_Szijjarto da dođe u Zagreb umjesto u Moskvu i sam se uvjeri u kapacitete naše infrastrukture,” napisao je Šušnjar.
Njegova objava dolazi nakon što je Szijjártó na Facebooku ustvrdio da Hrvatska želi profitirati od rata u Ukrajini te da Janaf nije sposoban kontinuirano transportirati dovoljne količine nafte Mađarskoj.
If you visit Moscow more often than Brussels or Zagreb, you lose the moral high ground to accuse others of profiteering.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) September 27, 2025
All EU members are refusing to fund Russia’s war - it’s time Hungary does the same.
Croatia is a reliable partner to all its allies -including our friends and… pic.twitter.com/5TFkPEzkHi
Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović već su ranije odbacili te tvrdnje kao “lažne teze”, naglašavajući da je Hrvatska pouzdan partner i saveznik.
Predsjednik Milanović poručio je da bi Mađarska trebala opreznije govoriti:
“Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo.”
Dodao je i da su hrvatske cijene “u okviru razumnog”.
