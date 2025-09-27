Šušnjar odgovorio Szijjártóu: “Ako posjećujete Moskvu češće nego Bruxelles ili Zagreb..."

Predsjednik Milanović poručio je da bi Mađarska trebala opreznije govoriti:

“Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, Mađarskoj, Slovačkoj, pa ako hoće, tu smo.”