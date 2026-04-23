Pupovac o istraživanju žrtava 20. stoljeća: Ako se to povjeri Ivanu Penavi, znamo kakav će biti ishod
Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o aktualnostima.
Jutros je vandalizirana pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvjetnom trgu, a policija je uhitila jednog muškarca, što je komentirao i Milorad Pupovac:
"Sama vijest i čin je zastrašujuć, ne znamo ništa o počinitelju pa ne možemo komentirati. Ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organiziraju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njezinih vjera i svećenstva, crtajući je kao izvor zla, što ljudi pod različitim utjecajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovani oblik vjerskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vjernicima."
"Nema nekoga tko reći što je prava kultura sjećanja"
Jučer je komemoracijom "Sjećanje za budućnost“ obilježena 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac i odana počast žrtvama i svim stradalima tijekom ustaškog režima.
U Jasenovcu je bio i Milorad Pupovac: "Bio je to pristojan komemorativni događaj i bilo je znatno više ljudi nego što je to bilo prošle godine, vjerojatno zato što su se organizacije potrudile da bude više ljudi. Mogle su se čuti značajne poruke, ali ono što još uvijek nedostaje je da u ovim okolnostima, u kojima imamo sve više glasova osporavanja, negiranja, relativiziranja pa i vrijeđanja spomena i sjećanja na Jasenovac, koje prolazi nekažnjeno, nema nekoga tko će u ime države poslati poruke i reći što je prava kultura sjećanja, a čemu ne bi smjelo biti mjesta u društvu koje bi trebalo njegovati toleranciju i sjećanje na zlo koje se dogodilo."
Premijer Andrej Plenković jučer je u Jasenovcu komentirao pjesmu Marka Perkovića Thompsona Bojna Čavoglave i rekao - "što se tiče te jedne jedine pjesme vezane za početak Domovinskog rata, puno smo puta opisali u kojem je kontekstu napravljena i spjevana - kao budnica u Domovinskom ratu i to treba odvojiti od onoga što se odnosi na Drugi svjetski rat."
"Pod tim pozdravom su ljudi upućivani u Jasenovac"
Pupovac navodi da je porijeklo pozdrava ZDS poznato i da je potekao iz ustaškog pokreta i ozvaničen je u sustavu NDH: "Pod tim pozdravom su ljudi upućivani u Jasenovac, pod njim su zatvorenici slušali svoje čuvare u logoru i one koje su ih likvidirali, tukli i mučili. Nema nikakve sumnje da između toga pozdrava i onih koji su 91. i 90-ih koristili taj pozdrav postoji veza i poveznica. Ako spominjemo pjevače, nemojmo zaboraviti da je bilo razdoblje kada se nije samo pjevalo o Ivanu i košulji s Kupresa ili drugim pjesmama, nego eksplicitne pjesme o Jasenovcu i Gradiški Staroj, Maksu Luburiću, zapovjedniku toga logora."
"Nitko ne želi osporiti ili dovesti u pitanje cjelokupni opus pjevača, ali one pjesme i povijest unutar razvoja te pjevačke karijere sasvim sigurno da se ne može prihvatiti. ZDS kao pozdrav u cijeloj scenografiji jasno upućuje o čemu je riječ. Ako se želi sačuvati poveznica između NDH i današnje Hrvatske, to je antihrvatski čin", dodao je.
Osvrnuo se i na vijest da će Vlada podržati znanstveni projekt da se naprave prava istraživanja o žrtvama 20. stoljeća: "Ne vjerujem u to postignuće osim ako se to ne povjeri Ivanu Penavi, onda znamo što će biti ishod toga. Brojna istraživanja su provedena i utvrđene činjenice. Treba utvrditi popis žrtava koji nije konačan, mjesta stradanja i pogubljivanja tijekom NDH, ali u zemlji u kojoj u svega u dva ili tri muzeja imamo dionicu o 20. stoljeću, nije baš realno za očekivati da će se smoći snaga da se utvrde nove činjenice o 20. stoljeću. Više puštamo galamdžije, ljude koji govore u tonu brisanja povijesti 20. stoljeća, nego što stvarno utvrđujemo to."
"Nema sumnje da je vlast tijekom ovih 30 godina odgovorna za to što se događa i da se dopuštanjem pseudopovijesti na osnovi zamisli o tome što Hrvatska treba biti, a što ne treba biti, briše najveći dio toga što je povijest 18., 19., 20. stoljeća. Dopušta se da ona razdoblja i ideje koje su iza sebe ostavile sramotan trag, kao što je NDH, budu tretirana - pa nije sve to baš bilo tako", istaknuo je Pupovac.
