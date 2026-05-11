DRŽAVNI INSPEKTORAT

Pazite, iz prodaje se povlači omiljeni začin. Provjerite imate li ga na polici

11. svi. 2026. 14:30
Zbog rizika za zdravlje ljudi s tržišta se povlači/opoziva proizvod Derma mljeveni cimet, s rokom valjanosti do 15. 04. 2028. godine, neto količine proizvoda od 30 g i 70 g

Državni inspektorat obavijestio je potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod DERMA MLJEVENI CIMET, LOT 280415, najbolje upotrijebiti do 15. 04. 2028. godine, neto količine jednog proizvoda 30g i 70g., zbog utvrđene prisutnosti bakterije Bacillus cereusu u proizvodu.

Na stranicama DIRH-a napominju da proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici Derme.

