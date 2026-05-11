Pazite, iz prodaje se povlači omiljeni začin. Provjerite imate li ga na polici

Zbog rizika za zdravlje ljudi s tržišta se povlači/opoziva proizvod Derma mljeveni cimet, s rokom valjanosti do 15. 04. 2028. godine, neto količine proizvoda od 30 g i 70 g
Državni inspektorat obavijestio je potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod DERMA MLJEVENI CIMET, LOT 280415, najbolje upotrijebiti do 15. 04. 2028. godine, neto količine jednog proizvoda 30g i 70g., zbog utvrđene prisutnosti bakterije Bacillus cereusu u proizvodu.
Na stranicama DIRH-a napominju da proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici Derme.
