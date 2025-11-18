Zašto biste cimet trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu?

„Čak i samo jedna čajna žličica (otprilike dva grama) dnevno može poboljšati regulaciju šećera u krvi kod nekih osoba. Također je dokazano da poboljšava osjetljivost na inzulin i smanjuje nagle poraste šećera u krvi nakon obroka, što je posebno važno za osobe s predijabetesom ili dijabetesom tipa 2“, kaže Zenker.