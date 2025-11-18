Oglas

Popularan začin

Zašto biste cimet trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu?

author
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 21:29
cimet
Shutterstock

Cimet nije samo ugodan začin za zobenu kašu ili pitu od jabuka – to je jedan od najstarijih poznatih začina koji se stoljećima koristi ne samo zbog okusa, nego i zbog svojih potencijalnih zdravstvenih koristi.

Naime, cimet nudi brojne zdravstvene prednosti zahvaljujući visokom udjelu antioksidansa i protuupalnim svojstvima. Zbog toga biste ga trebali uvrstiti u svakodnevnu prehranu.

Bogat antioksidansima

Nutricionistica Avery Zenker navodi da je cimet bogat antioksidansima, osobito polifenolima.

Antioksidansi pomažu tijelu neutralizirati oksidativni stres – proces koji inače može oštetiti stanice i pridonijeti kroničnoj upali. Kada je tijelo dugotrajno izloženo upali, povećava se rizik od metaboličkih bolesti, piše klix.ba.

Može pomoći u održavanju zdrave razine šećera u krvi

Cimet je široko proučavan zbog svoje moguće uloge u regulaciji razine šećera u krvi. Njegovi biljni spojevi mogu oponašati djelovanje inzulina, olakšavajući tijelu premještanje glukoe u stanice i snižavajući razinu šećera u krvi.

Istraživanja su testirala različite doze cimeta kako bi se utvrdilo donosi li veća količina više koristi, ali čini se da učinci ne ovise o količini koja se konzumira.

„Čak i samo jedna čajna žličica (otprilike dva grama) dnevno može poboljšati regulaciju šećera u krvi kod nekih osoba. Također je dokazano da poboljšava osjetljivost na inzulin i smanjuje nagle poraste šećera u krvi nakon obroka, što je posebno važno za osobe s predijabetesom ili dijabetesom tipa 2“, kaže Zenker.

Može koristiti zdravlju srca

Prema nutricionistici Zenker, cimet može imati i potporni učinak u održavanju zdrave razine kolesterola i triglicerida – dvaju ključnih pokazatelja kardiovaskularnog rizika.

Neka novija istraživanja sugeriraju da je redovita konzumacija cimeta povezana s nižim razinama ukupnog i LDL („lošeg“) kolesterola, smanjenjem triglicerida te poboljšanjem razine HDL kolesterola – „dobrog“ kolesterola koji pomaže u zaštiti arterija.

