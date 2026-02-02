Plenković rukometašima: Oduševili ste cijeli hrvatski narod. Veselim se dočeku

Premijer Andrej Plenković primio je u ponedjeljak u Vladi hrvatske rukometaše i izaslanstvo Hrvatskog rukometnog saveza nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, te rekao kako su ponovno oduševili cijeli narod i potvrdili snagu hrvatskih kolektivnih sportova s loptom.
Plenković je na svečanom prijemu u Banskim dvorima zahvalio reprezentativcima, izborniku Daguru Sigurdssonu i Savezu na svemu što su učinili za hrvatski rukomet u posljednje dvije godine s dvije medalje - srebrne na Svjetskom prvenstvu te sada brončane na Europskom.
"Još jednom ste oduševili cijeli hrvatski narod. Živjeli smo ono prvenstvo prošle godine i podržali vas, podržat ćemo vas i opet, ali ste nastavili taj kontinuitet i sada pokazali koliko je ova generacija, premda bez Karačića, Duvnjaka, Pešića, i dalje snažna i da ste u samom vrhu", rekao je Plenković u ponedjeljak.
To je fantastičan uspjeh i takav kontinuitet sa 16 rukometnih medalja u 30 i više godina hrvatske samostalnosti potvrđuje nevjerojatnu snagu kolektivnih sportova s loptom. Po tome smo sjajni, prepoznati, izvrsni, dodao je.
"Šteta što nije bilo finale, ali i bronca je, što bi rekli, zlatnoga sjaja jer su sve reprezentacije fantastično pripremljene", istaknuo je Plenković.
Premijer je rekao kako su rukometaši učinili puno i za brendiranje Hrvatske i za promociju ne samo sporta, nego cijele zemlje te da velik broj hrvatskih ljudi diše i osjeća s njima te uspjehe.
"Najvažnije je da budete s ljudima koji cijene sve što radite i zbog toga se veselim da će se i danas, kao i lani, moći organizirati taj lijepi doček jer to je ono što vi zaslužujete i što je više nego primjereno za ovako fascinantne sportske uspjehe", rekao je.
Naglasio je da Vlada cijeni sport te je promijenila zakonske odredbe kako bi podigla nagrade za ovako velike sportske uspjehe. Vlada je, dodao je, povećala izdvajanja za sport, s 26 milijuna eura u 2016. na gotovo 190 milijuna eura danas, prepoznajući sport kao važan dio hrvatskog identiteta.
Glavina: Vi ste zlatna generacija
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je reprezentaciju noćas dočekao i u zračnoj luci, zahvalio je rukometašima na uspjesima.
"Koliko ste puta već uveselili našu naciju, koliko ste sreće, ljubavi, zajedništva, ponosa, prkosa pokazali do sada, vidi se i replicira kroz cijelu našu državu i narod. Ono što vi donosite je posebno", rekao je ministar.
Kazao je da su zlatna generacija koja pokazuje kako se bori za domovinu, kako se igra timski i kako se bori jedni za druge.
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ocijenio je da snaga rukometaša nadilazi sport i predstavlja ono što hrvatski narod cijeni i voli, dok je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac zahvalio Vladi na prepoznavanju vrijednosti i značaja sporta, istaknuvši kako bez te potpore hrvatska reprezentacija ne bi bila konkurentna na svjetskoj sceni.
Izbornik rukometne reprezentacije izbornik Dagur Sigurdsson u kratkom je obraćanju također izrazio zahvalnost na potpori.
"Čast mi je biti ovdje, nisam navikao držati govore, više sam navikao boraviti s dečkima u svlačionici. Hvala vam na podršci koju ste nam pružili, mi smo ponosni ne samo na tim, nego i na naše Svjetsko prvenstvo koje se održalo u Zagrebu", rekao je.
Na kraju svečanosti, Sigurdsson i Grahovac su u znak zahvalnosti uručili su premijeru Plenkoviću dres reprezentacije s potpisom svih igrača.
Doček rukometne reprezentacije, koji će se u organizacije Vlade održati u 18 sati na Trgu bana Jellačića, uživo će prenositi Hrvatska radiotelevizija na drugom programu od 17,50 sati.
