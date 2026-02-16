Plenković danas stiže u Sabor: Predstavlja Ružića pred tri odbora

Kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas će biti saslušan na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora: za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.
Oglas
Praksa je da ministra, koji se u Vladu imenuje naknadno, na sjednici odbora predstavi premijer, a zastupnici mu postavljaju pitanja.
O povjerenju novom ministru potom se glasa na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače.
Premijer Andrej Plenković objavio je početkom prošloga tjedna da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.
Tko je Alen Ružić?
Kandidat za novog ministra, Alen Ružić, obnaša dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine i iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i politički angažman. Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije te je aktualni gradski vijećnik u Rijeci i član Skupštine Primorsko-goranske županije. Rođen je 1972. u Rijeci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas