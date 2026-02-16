Plenković danas stiže u Sabor: Predstavlja Ružića pred tri odbora

Kandidat za novog ministra, Alen Ružić, obnaša dužnost ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine i iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i politički angažman. Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.