Plenković: Žao mi je da je Tomašević uzrujan. Zvao me jutros
Premijer Andrej Plenković obraća se nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Oko 12 sati su kako kaže premijer, primili rukometnu reprezentaciju.
"S obzirom na to da se jučer navečer saznalo da je došlo do otkazivanja dočeka i to tradicionalnog, zbog očitog neslaganja između Grada i HRS-a, kad smo shvatili što se događa, odlučili preuzeti organizaciju svečanog dočeka", rekao je premijer.
"Mi smo Vlada koja izrazito voli sport"
"To je trebala biti jedna lijepa, ugodna, općenacionalna podrška našim sportašima u domoljubnom zanosu, onako kako narod to voli. Jednostavno ponoviti ono što je bilo prošle godine i nemam dojam da je tada bilo nekih ekscesa", rekao je.
"No ovaj put, Grad Zagreb ovaj put uopće nije ni kontaktirao Vladu, što je nama vrlo neobično", rekao je.
"Vlada nije htjela dopustiti da ostane veliki jaz između hrvatskog naroda, hrvatskih sportaša i hrvatskih domoljubnih pjevača. Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju", kazao je.
"Ne samo da smo domoljubna Vlada, nego i Vlada koja izrazito voli sport. To ćemo činiti i dalje, ako Grad zbog nekih skupštinskih zaključak nije u stanju organizirati doček, praktički copy-paste lanjskog dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada sukladno Ustavu i zakonima je najviše tijelo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba raditi", dodao je.
Kako navodi, "strategija oporbe je vrlo jasna: Imat ćemo jedan red fašizacije, pa drugi red korupcije, pa ćemo imati red inflacije, pa ćemo imati red okupacije... Sve te četiri riječi pretaču se iz dana u dan u jednu nepodnošljivo repetitivno prozirnu i - potpuno neutemeljenu politiku lijeve oporbe, smatra Plenković i dodaje - "a mi pred vratim OECD-a."
Zašto Vlada nije tražila dozvolu Grada?
"Odbacujem sve teze o protuustavnom i nezakonitom djelovanju Vlade. Vlada djeluje sukladno svojim ovlastima i najvažnije - zdravom razumu. Hrvatski narod je 90-e birao demokraciju, slobodu, a nije birao totalitarni refleks, podjele, cenzuru... Kad vidimo da zbog ovakvih ideoloških, dogmatskih i isključivih pristupa ljevice koja je odlučila biti gospodar kome će se omogućiti, a kome ne, i to pjesme koje ne mogu nikome biti sporne. Sporna je osoba, sporan je ideološki kut i želi se nametnuti jedna optika", mišljenja je premijer.
Na pitanje novinarke zašto od Grada nije tražio dozvolu Grada, rekao je:
"Žao mi je da je Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam što radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoje ovlasti da ovo napravi. Broncu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija", istaknuo je.
Velik dio Vlade i ministara bit će na dočeku, rekao je.
Koji dokumenti dozvoljavaju Vladi organizaciju dočeka?
Na pitanje našeg reportera Andreja Dimitrijevića koji dokument dozvoljava Vladi da organizira ovaj doček, premijer odgovara "pročitajte ga s weba Vlade. Vi ste dovoljno dovitljivi da možete otić na web Vlade, ali ako baš želite da ja čitam - članak 31. stavak 3. Zakona o Vladi, članak 4., stavak 3. Zakona o javnom okupljanju.
Na pitanje je li izvršio državni udar, kao što ga optužuje oporba, ali i dio pravnih i ustavnih stručnjaka, premijer ironično odgovara: "Vanredno je stanje. Vojska samo što nije izašla. Smiješno je to malo...Hrvatska ide naprijed, ostvaruje sve strateške interese, a oporba bi htjela doći malo na naše mjesto. Morat će se načekati", poručio je.
"Kad gledate njihove vapaje i brutalne, neistinite uvrede, poput ovog Hajdaša Dončića koji je besprizoran. Rekao sam im direktno da bi bilo bolje da su još prije Grbina izabrali Kolara. Hrvatska bi bila normalnija zemlja, a SDP bi bio ozbiljna stranka. Ovako smo mi sretni da ga imaju", naglasio je.
"Što se tiče Tomaševića, predlažem mu da popije čaj i da se malo smiri. Možda i da on dođe na Trg i čestita rukometašima. A ne da usplahireno drži presice i drži se nekog potpuno smiješnog zaključka, kojeg u biti ove najavljene pjesme uopće ne krše", napomenuo je.
"Tomašević je teško promašio"
Komentirao je kritike ustavnih stručnjaka i pravnika. "Što su ti stručnjaci radili 2012. kada je u Splitu tadašnji gradonačelnik uskladio suglasnost za održavanje Pridea. Pa im je tadašnja postava, gle čuda u njoj bili Milanović, Ostojić i Bauk, rekli da ruta Pridea ići kako hoće Pride i da njih ne zanima Grad Split. Jesu oni tada nastupali? Jel se vi toga sjećate?", upitao je Plenković.
"Tomašević je svjestan da je teško promašio. I to je drugi put da je promašio. Prvo je promašio sa zabranom koncerta 28. prosinca. Umjesto da je bio jednostavan kao lani i lijepo pristao da se posluša želja rukometaša, imao bi repeticiju i svi bi bili sretni i zadovoljni. On bi vjerojatno na bini njima čestitao", istaknuo je.
