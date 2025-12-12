Dan grada
Plenković na 30. rođendanu Velike Gorice: To je sada grad koji je skoro dosegnuo Zadar
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak na svečanoj akademiji povodom Dana Grada Velike Gorice, gdje je pohvalio taj grad što je "jako dobro iskoristilo" sve reforme koje je Vlada poduzimala, istaknuvši kako "nije ni čudo" što je osvojio titulu najpoželjnijeg grada za život.
"Što se tiče naše suradnje, ona je sjajna, grad se izvrsno razvija, napravili ste krasnu atmosferu i nije ni čudo da ste dobili nagradu da ste najprivlačniji grad za život, grad u kojem i demografski trendovi djeluju bolje nego na razini države i na tome vam zaista čestitam", poručio je Andrej Plenković.
Podsjetio je kako novim Zakonom o regionalnom razvoju Velika Gorica postaje jedan od 23 ITU grada te da će putem ITU mehanizma dobiti još 33 milijuna eura za realizaciju brojnih planiranih projekata. Pohvalio je vodstvo Grada što je "jako dobro iskoristilo" sve reforme koje je Vlada poduzimala.
"Jedna od kapitalnih reformi bila je financiranje lokalne i područne samouprave, a po kojoj je Velika Gorica ostvarila rast od 138 posto u odnosu na 2017. godinu. Nema dimenzije gdje već niste ili realizirali projekte ili ste u tijeku realizacije. Mi ćemo vam kao Vlada i dalje biti partner, vjerujemo da ćete svojim radom i dalje dobivati ovako snažnu podršku, koja se vidjela i na nedavnim lokalnim izborima", istaknuo je premijer.
Dodao je kako je Vlada učinila velike iskorake u pogledu rasta gospodarstva s odgovornom proračunskom, fiskalnom politikom, što treba omogućiti daljnje dizanje ekonomskog i socijalnog standarda građana cijele Hrvatske.
"Trebamo nastaviti ovim tempom da se Velika Gorica i dalje povećava. To je sada grad koji je skoro dosegnuo Zadar, ima skoro 70.000 ljudi, visoka je zaposlenost, praktički neznatna nezaposlenost, veliki rast prosječnih plaća i sve su to sjajne poruke koje Gorica daje", ustvrdio je.
Velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar naglasio je kako je njegov grad itekako s razlogom ove godine osvojio titulu najpoželjnijeg grada za život u Hrvatskoj. "To je produkt rada Velikogoričanki i Velikogoričana koji su gradili ovaj grad po mjeri čovjeka da bi on bio danas upravo ovakav kakav jest i da bi se ponosili njime", rekao je.
Zahvalio je svima koji su prije 30 godina pokrenuli inicijativu da Velika Gorica postane grad i sudjelovali u ustrojavanju njegovih institucija, kao i svim odgajateljicama i odgajateljima u vrtićima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima u školama, komunalnim djelatnicima, vatrogascima, policiji, Civilnoj zaštiti, Crvenom križu, kao i svojim prethodnicima, apostrofirajući njihove zasluge za rast i razvoj grada.
"Možemo jasno reći kako su svi kapitalni projekti u Velikoj Gorici realizirani, realiziraju se ili će se realizirati upravo u suradnji s Vladom. Ovo može reći svaka gradonačelnica ili gradonačelnik bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, nikada toliko na raspolaganju sredstava od jedne Vlade nije bilo prema lokalnim jedinicama, nikada nismo imali priliku toliko se razvijati", ocijenio je gradonačelnik.
Velika Gorica je grad besplatnog lokalnog prijevoza, besplatnih vrtića, poduzetništva i investicija, bogate tradicije i kulture, kao i grad mladih i sporta, kazao je Ačkar te kao ključne projekte čija se realizacija očekuje kroz naredno razdoblje naveo i izgradnju dnevne bolnice, nogometnog kampa, centra za starije osobe, nekoliko osnovnih škola i još dječjih vrtića.
Na svečanosti povodom 30. rođendana Grada sudjelovali su i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, ministrica zdravstva Irena Hrstić, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, zamjenik zagrebačkog župana Ervin Kolarec, brojni čelnici lokalnih jedinica, zastupnici, vijećnici i gospodarstvenici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare