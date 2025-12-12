Plenković na 30. rođendanu Velike Gorice: To je sada grad koji je skoro dosegnuo Zadar

"Jedna od kapitalnih reformi bila je financiranje lokalne i područne samouprave, a po kojoj je Velika Gorica ostvarila rast od 138 posto u odnosu na 2017. godinu. Nema dimenzije gdje već niste ili realizirali projekte ili ste u tijeku realizacije. Mi ćemo vam kao Vlada i dalje biti partner, vjerujemo da ćete svojim radom i dalje dobivati ovako snažnu podršku, koja se vidjela i na nedavnim lokalnim izborima", istaknuo je premijer.