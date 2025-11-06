BAJKA U KURILOVCU
U Velikoj Gorici dogodilo se ono zbog čega volimo nogomet
Mateo Keller
06. stu. 2025. 22:38
| N1 INFO
U Velikoj Gorici dogodilo se ono zbog čega volimo nogomet - četvrtoligaš Kurilovec izbacio je prvoligašku Istru iz Kupa i ušao među osam najboljih. Kako su radnici i amateri s travnjaka, ali i iz banaka i ureda, srušili prvoligaša, pogledajte u prilogu Matea Kellera.
