Plenković najavio da će Vlada intervenirati kod cijena goriva i struje

Dodao je međurim da sad još imaju "neko vrijeme" na raspolaganju. "Dakle, te mjere (subvencije) trebale su biti otpuštene s 1. travnja, ali mi vrlo jednostavno donesemo odluku koja će ili odgoditi otpuštanje ili donijeti neke nove mjere. Za sada nismo u poziciji da reagiramo na bilo kakav nagli način, ali intervenirat ćemo", poručio je Plenković.