Ministarstvo objavilo ažurirane informacije o repatrijacijskim letovima iz Bliskog istoka

06. ožu. 2026. 16:24
napad na Dubai
AFP / FADEL SENNA

U vezi s jučerašnjim priopćenjem o repatrijaciji hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) obavještava javnost o najnovijim, ažuriranim informacijama o organizaciji repatrijacijskih letova.

Republika Hrvatska od početka pogoršanja sigurnosne situacije kontinuirano prati stanje na terenu te, u koordinaciji s partnerima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i zrakoplovnim prijevoznicima, poduzima sve potrebne mjere kako bi hrvatskim državljanima osigurala siguran odlazak iz kriznih područja, stoji u priopćenju ministarstva.

Vlada Republike Hrvatske, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), u protekla je dva dana naručila i organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka te je do sada repatrirano sveukupno 485 hrvatskih državljana (6. ožujka 2026 u 14:30).

Jutros, 6. ožujka u ranim satima, u Zagreb je sletio zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija, upućen preko Herakliona u Grčkoj, sa 157 hrvatskih državljana (uključujući 11 beba). Ovim letom repatrirane su najranjivije skupine hrvatskih državljana i članovi njihovih najužih obitelji.

Tijekom jutra su, također u organizaciji Vlade i nadležnih resora, u Zagreb iz Dubaija sletjela i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika, s ukupno 271 putnikom. Usto, danas, slijeće još jedan charter let ukupnog kapaciteta od 166 mjesta.

Po dolasku navedenih letova, svi hrvatski državljani koji su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bili na proputovanju ili su boravili kao turisti, a koji su zatražili repatrijaciju, vratit će se u Republiku Hrvatsku.

Za subotu, 7. ožujka 2026. godine, planiran je još jedan let Croatia Airlinesa iz Rijada, kapaciteta oko 150 mjesta, s planiranim polijetanjem oko 15:00 sati po lokalnom vremenu, dok je dolazak u Zagreb predviđen u večernjim satima po hrvatskom vremenu. Prioritet i na ovom letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina.

Podsjećamo da je u jutarnjim satima u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, u Zagreb je sletio zrakoplov lokalnog zrakoplovnog prijevoznika iz Dubaija, kojim je repatrirano 39 hrvatskih državljana. Nadalje, obavještavamo javnost kako se danas, 6. ožujka 2026. godine, u poslijepodnevnim satima očekuje povratak 26 hrvatskih državljana koji se iz Dubaija vraćaju komercijalnim letom lokalnog avioprijevoznika.

Uz već realizirane te planirane letove, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana organizirati dodatne repatrijacijske letove iz Dubaija i Rijada.

Istodobno, tijekom i nakon provedbe repatrijacijskih operacija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obratile su se brojne države članice Europske unije, kao i susjedne i partnerske države, tražeći logističku i operativnu suradnju u organizaciji povratka svojih državljana. Hrvatska je, u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana.

NAPOMENA: Ministarstvo ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.

Teme
Bliski istok Krizna područja Repatrijacija hrvatskih državljana Repatrijacijski letovi Vlada Republike Hrvatske

