Ministarstvo objavilo ažurirane informacije o repatrijacijskim letovima iz Bliskog istoka
U vezi s jučerašnjim priopćenjem o repatrijaciji hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) obavještava javnost o najnovijim, ažuriranim informacijama o organizaciji repatrijacijskih letova.
Republika Hrvatska od početka pogoršanja sigurnosne situacije kontinuirano prati stanje na terenu te, u koordinaciji s partnerima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i zrakoplovnim prijevoznicima, poduzima sve potrebne mjere kako bi hrvatskim državljanima osigurala siguran odlazak iz kriznih područja, stoji u priopćenju ministarstva.
Vlada Republike Hrvatske, preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), u protekla je dva dana naručila i organizirala više repatrijacijskih operacija s područja Bliskog istoka te je do sada repatrirano sveukupno 485 hrvatskih državljana (6. ožujka 2026 u 14:30).
Jutros, 6. ožujka u ranim satima, u Zagreb je sletio zrakoplov Croatia Airlinesa iz Dubaija, upućen preko Herakliona u Grčkoj, sa 157 hrvatskih državljana (uključujući 11 beba). Ovim letom repatrirane su najranjivije skupine hrvatskih državljana i članovi njihovih najužih obitelji.
Tijekom jutra su, također u organizaciji Vlade i nadležnih resora, u Zagreb iz Dubaija sletjela i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika, s ukupno 271 putnikom. Usto, danas, slijeće još jedan charter let ukupnog kapaciteta od 166 mjesta.
Po dolasku navedenih letova, svi hrvatski državljani koji su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bili na proputovanju ili su boravili kao turisti, a koji su zatražili repatrijaciju, vratit će se u Republiku Hrvatsku.
Za subotu, 7. ožujka 2026. godine, planiran je još jedan let Croatia Airlinesa iz Rijada, kapaciteta oko 150 mjesta, s planiranim polijetanjem oko 15:00 sati po lokalnom vremenu, dok je dolazak u Zagreb predviđen u večernjim satima po hrvatskom vremenu. Prioritet i na ovom letu imaju najranjivije skupine hrvatskih državljana iz Katara, Kuvajta i Bahreina.
Podsjećamo da je u jutarnjim satima u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, u Zagreb je sletio zrakoplov lokalnog zrakoplovnog prijevoznika iz Dubaija, kojim je repatrirano 39 hrvatskih državljana. Nadalje, obavještavamo javnost kako se danas, 6. ožujka 2026. godine, u poslijepodnevnim satima očekuje povratak 26 hrvatskih državljana koji se iz Dubaija vraćaju komercijalnim letom lokalnog avioprijevoznika.
Uz već realizirane te planirane letove, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana organizirati dodatne repatrijacijske letove iz Dubaija i Rijada.
Istodobno, tijekom i nakon provedbe repatrijacijskih operacija, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova obratile su se brojne države članice Europske unije, kao i susjedne i partnerske države, tražeći logističku i operativnu suradnju u organizaciji povratka svojih državljana. Hrvatska je, u duhu europske solidarnosti i međunarodne suradnje, omogućila prijevoz i državljanima drugih država na pojedinim letovima, čime je dodatno pridonijela zajedničkim naporima u zaštiti građana.
NAPOMENA: Ministarstvo ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.
