Plenković: Nisam čovjek koji prihvaća ultimatume

"Sutra je izglasavanje povjerenja novom ministru Ružiću i nakon toga ćemo kroz dijalog, siguran sam, naći rješenja koja su dobra, a pozivam sve da malo smire ton i da nepotrebno ne daju argumente oporbi. Ovo je situacija koja je potpuno nepotrebna. Da li je slučajna, da li je namjerna što se tiče Dabre, to ćemo do kraja ispitati i ne djeluje mi baš sasvim slučajno što se moje osobne analize tiče, a i ove reakcije djeluju malo pretjerano", istaknuo je premijer.