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državno Predsjedništvo

Plenković o izborima u BiH: Gospođa Filipović ima najveće šanse

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Hina
|
08. lip. 2026. 21:35
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Radni sastanak predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragana Covica s vodstvom Hrvatskog generalskog zbora. predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Covic i zastupnica u Zastupnickom domu Parlamentarne skupstine BiH Darijana Filipovic
Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak, u razgovoru za TV Federacije BiH, da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno Predsjedništvo, u koje će, kako očekuje, nakon sljedećih izbora biti izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.

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Andrej Plenković je u intervjuu za Federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u Predsjedništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena dejtonskim sporazumom

„Smisao dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje“, rekao je hrvatski premijer. 

Pritom je naveo da bi osobno bio protiv situacije u kojoj bi eventualno Hrvati nametali političke predstavnike Bošnjacima. 

Po njegovim riječima tijekom susreta s bošnjačkim vjerskim i političkim predstavnicima, ali i srpskim dužnosnicima Hrvatska nastoji pomoći uspostavi povjerenja triju zajednica.  

"Mislim da smo učinili jako puno, da se ti odnosi omekšaju, da se približe“, rekao je.

 

Bošnjaci su u četiri navrata birali Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva, a nastavak takve prakse najavljuje se na izborima ove godine kandidaturom Slavena Kovačevića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. 

Upitan kako komentira postojanje dva kandidata hrvatskih stranaka u BiH, Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i Zdenka Lučića, koji je kandidat oporbene petorke, premijer Plenković, koji je i čelnik HDZ-a, rekao je kako to dovodi do rasipanja hrvatskih glasova. Svejedno je izrazio uvjerenje da će predstavnica sestrinskog HDZ-a pobijediti na izborima ujesen ove godine. 

„Moj je dojam da gospođa Filipović ... ima najveće šanse i ja se nadam da će ona dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva“, rekao je Plenković. 

Teme
daytonski sporazum izborna arhitektura međunacionalno povjerenje predsjedništvo bih preglasavanje hrvata

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