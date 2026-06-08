Plenković s Krišto u Sarajevu: "Ovakva pozicija stvara friustracije i nepovjerenje među narodima"

Na pitanje o tome kako će riješiti prijepor s Domovinskim pokretom oko deklaracije te stranke o obnovi Herceg-Bosne, odgovorio je da je to pokušaj DP-a "za političkom vidljivošću" uz poruku kako u HDZ-u "nisu od jučer" kada je riječ o suradnji s BiH i izmjenama izbornog zakona.