Plenković posjetio Vatrene uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu: Malo ste "razmazili" Hrvatsku, očekivanja su velika

"Čestitam vam na sjajnim igrama u kvalifikacijskom ciklusu. Osvajanjem srebra i bronce na svjetskim prvenstvima malo ste 'razmazili' cijelu Hrvatsku, pa su očekivanja ponovno velika. Siguran sam da ste u sjajnoj formi i da vas čeka još jedan veliki turnir. Želim vam novi uspjeh na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ovo je jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Vlada RH i cijela Hrvatska su vam zahvalni i stojimo uz vas, a zahvaljujući odličnoj suradnji s HNS-om uskoro će biti dovršen i kamp hrvatskog nogometa, koji potvrđuje da nam je sport izuzetno bitan. Od srca vam želim puno uspjeha", poručio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.