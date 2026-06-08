U STUDIJU UŽIVO
Jakovina o ideji oživljavanja Herceg-Bosne: Iritira se većinski narod i daje lažna nada Hrvatima u BiH
Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost Hanan Nanić u Studiju uživo N1 televizije gdje je govorio o novoj eskalaciji rata na Bliskom istoku, već četverogodišnjem ratu u Ukrajini te idejom Domovinskog pokreta o uspostavi zasebne izborne jedinice Hrvata u BiH koja je izazvala previranja između Zagreba i Sarajeva.
Govoreći o napadima Izraela na Libanon, Jakovina je kazao kako se načelno može govoriti o dva shvaćanja rata.
"Iran vidi rat u Libanonu kao rat koji je isti ili povezan s napadom na njegov teritorij, dok Izraelci nastoje to odvojiti i smatrati da to što rade u Libanonu nije povezano s Iranom."
U međuvremenu, raste nezadovoljstvo u Washingtonu.
Trumpova objava je diplomatski poraz Netanyahua
"Ponašanje američkog predsjednika, uključujući njegove objave na društvenim mrežama u kojima upozorava i Teheran i Tel Aviv da prestanu s napadima, sugerira da je riječ o ekstremnom nezadovoljstvu u Washingtonu. A po prvi puta su Iran i Izrael stavljeni u istu rečenicu tretirani na isti način. To je svojevrsni diplomatski poraz premijera Benjamina Netanyahua", kazao je Jakovina.
Konačnog rješenja za Libanon trenutno nema jer se, dodaje, ne zna što je čija ideja.
"U Libanonu se očito događa kaos jer se u tako maloj zemlji s tako velikim brojem izbjeglica ne može očekivati išta osobito dobro. Međutim, dolazak pakistanskih pregovarača možda može sugerirati da se događa nešto što bi moglo voditi nekakvom rješenju", ustvrdio je Jakovina.
"Libanon nije svjetski problem, rat u Iranu jest"
Istaknuo je kako Libanon već desetljećima unatrag nije funkcionirao kao država ili nije imao funkcionalnu vlast, a predsjednik Libanona (koji se uvijek bira iz reda tamošnjih kršćana) nikada nije imao apsolutno kontrolu nad Hezbolahom.
"S gotovo milijun izbjeglica koji su se s juga zemlje pomaknuli prema sjeveru imamo situaciju koja će protokom vremena biti sve više očajnička i ne znamo što će se s njima događati. Ionako uvijek problematična sudbina Libanona sada je još naglašenije problematična. No bez obzira što je pitanje Libanona ozbiljan smetnja u svim bliskoistočnim problemima, ono nije svjetski problem. Ali rat s Iranom jest svjetski problem", rekao je Jakovina dodavši kako Trump želi što prije otvoriti Hormuz i zatvoriti rat koji je sam izazvao.
Srlja li svijet u još veći kaos?
Na pitanje voditeljice srlja li svijet u još veći kaos, Jakovina je odgovorio kako na području koje je samo po sebi krizno već stotinjak godina, svaki sukob koji tamo tinja ili bukti ne pomaže da se vidi svjetlo na kraju tunela.
"Glavni ciljevi SAD-a očito nisu postignuti jer je Iran pokazao ne samo da je sposoban opet napasti Izrael, nego i da ima rakete koje mogu probiti vrlo sofisticiranu izraelsku obranu. Već više od tri mjeseca imamo taj otvoreni sukob koji utječe na životni standard cijeloga svijeta."
"EU je bila duda-varalica za Ukrajinu"
Rat u Ukrajini pao je u sjenu ratova na Bliskom istoku, a Jakovina ne vidi da se nazire kraj.
"Vijesti da su Ukrajinci uspjeli vratiti određeni prostor i da mogu gađati duboko u ruski teritorij još uvijek ne znači da idemo kraju rata. Taj rat će na ovaj način trajati još godinama ili će biti zamrznut, ali drugih velikih rješenja neće biti."
Jakovina također ne vjeruje da Ukrajina sa svim svojim problemima, bez obzira na to koliko može pridonijeti europskoj sigurnosti, u skoro vrijeme može postati članicom Europske unije.
"To je bila duda varalica za Ukrajince, rekao bih. Treba tražiti druge načine da se Ukrajinu nekako zadovolji. Treba vidjeti postoji li išta drugo barem da bi se smanjio broj žrtava. Trump je nešto pokušavao, ali i on je odustao od tog rata", smatra.
Na pitanje voditeljice računa li Zapad na pad Vladimira Putina, Jakovina je kazao kako je to loša računica.
"U nekom trenutku on sigurno više neće biti na vlasti, ali ako to neće biti sutra ili prekosutra, a očito neće, onda s njim još uvijek treba računati."
Odgovor o sudbini BiH stigao iz Washingtona
Jakovina je u Studiju uživo N1 televizije govorio i o tome je li ostvariva ideja revitalizacije Herceg-Bosne ako ne dođe do uspostave posebne izborne jedinice za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koja je stigla iz redova Domovinskog pokreta, koalicijskog partnera HDZ-a.
"Nešto najbliže odgovoru na to pitanje stigao je prije nekoliko dana iz SAD-a u njihovoj strategiji za zapadni Balkan. Tamo se izričito podcrtava očuvanje daytonske BiH. To nažalost znači očuvanje Republike Srpske, ali znači i očuvanje vanjskih granica BiH i onakav njen ustroj kakav je sada postavljen. Kada ekstremno desne stranke, članice koalicije s HDZ-om, izlaze s takvim idejama, onda jedino mogu izazvati iritaciju najbrojnijeg naroda u BiH i davati vrlo lažne nade tamošnjim Hrvatima", kazao je Jakovina.
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