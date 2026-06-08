Jakovina o ideji oživljavanja Herceg-Bosne: Iritira se većinski narod i daje lažna nada Hrvatima u BiH

"S gotovo milijun izbjeglica koji su se s juga zemlje pomaknuli prema sjeveru imamo situaciju koja će protokom vremena biti sve više očajnička i ne znamo što će se s njima događati. Ionako uvijek problematična sudbina Libanona sada je još naglašenije problematična. No bez obzira što je pitanje Libanona ozbiljan smetnja u svim bliskoistočnim problemima, ono nije svjetski problem. Ali rat s Iranom jest svjetski problem", rekao je Jakovina dodavši kako Trump želi što prije otvoriti Hormuz i zatvoriti rat koji je sam izazvao.