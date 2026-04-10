jasna vojnić

Predsjednica HNV-a s Plenkovićem: Nastavljamo jačati položaj i prava Hrvata u Srbiji

Hina
10. tra. 2026. 11:57
Andrej Plenković
Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica iz Srbije Jasna Vojnić razgovarala je u Zagrebu s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem o aktualnim pitanjima i izazovima s kojima se suočava hrvatska zajednica u Srbiji, objavila je u petak „Hrvatska riječ“ u Vojvodini.

Na sastanku je potvrđena puna potpora radu HNV-u, kako se navodi, uz naglasak na nastavak političke i institucionalne suradnje Hrvatske u narednom razdoblju.

»Zahvaljujem premijeru Plenkoviću na podršci i otvorenom dijalogu. Njegovo povjerenje daje nam dodatnu snagu da nastavimo jačati položaj i prava naše zajednice u Srbiji te nastaviti s budućim projektima koji su od važnosti za našu zajednicu.« izjavila je Vojnić, prenijela „Hrvatska riječ“.

Ovaj susret dolazi u kontekstu kontinuiranog angažmana hrvatske Vlade prema Hrvatima izvan Hrvatske ali i u, kako su ranije zabilježili hrvatski mediji u Vojvodini, osjetljivom političkom trenutku zbog predstojećih izbora za HNV, krovno predstavničko tijelo hrvatske manjine u Srbiji.

Prema ranijim medijskim izvješćima i analizama, izbori za HNV imaju važnu političku težinu jer određuju smjer institucionalnog zastupanja Hrvata u Srbiji, uključujući pitanja obrazovanja, službene uporabe jezika i kulture te informiranja.

Hrvatska posljednjih godine ulaže velika sredstva u kadrovsko i infrastrukturno osnaživanje hrvatske zajednice u Srbiji.

Realizirano je više prekograničnih projekata za potporu institucijama, udrugama i istaknutim pojedincima hrvatske manjine, podignuti su Hrvatski dom – Matica, jaslice i vrtić, a u tijeku je projekt izgradnje „7 malih matica“, središta okupljanja mjesnih Hrvata u Bačkom podunavlju, Srijemu i Banatu.

