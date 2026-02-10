„Prošlo je više od trideset godina od ratova, a u brojnim temama i dalje se vraćamo na iste rasprave, iste probleme i iste neriješene situacije. To nije stanje koje može trajati unedogled“, izjavila je na konferenciji za novinare Jasna Vojnić nakon sastanka predstavnika hrvatske i srpske manjine u hrvatskoj fondaciji „Antun Gustav Matoš“ u Beogradu.