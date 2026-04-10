Šef HSS-a za N1 otkrio zašto je napustio oporbu i priključio se vladajućoj većini

Predsjednik HSS-a i "novopečeni" saborski zastupnik Darko Vuletić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je prije svega pokušao objasniti zašto se priklonio vladajućoj većini i znači li to da su se njegova uvjerenja promijenila.
"HSS je kao stranka došla do zida"
"Moja uvjerenja se nisu nikad promijenila. Ja sam prije svega član seljačke stranke od "94 godine, ali došli smo do jednog zida kao stranka gdje je definitivno neke stvari trebalo promijeniti.
Imali smo pet zastupnika u Saboru, a došli smo na samo jednog zastupnika", kaže Vuletić i ponavlja da se kod njega osobno nije ništa promijenilo.
"Moj naum je bio taj da neke stvari moramo promijeniti. Imam karakternu osobinu da se mogu prilagoditi, mogu donositi teške odluke. Rekao sam članovima stranke da se HSS mora vratiti na početne postavke gdje su obitelj, vjera, tradicija i domovina nekakvi osnovni postulati", rekao je Vuletić i dodao da vjeruje da će HSS vrlo brzo ponovno postati članicom EPP-a.
Pokušao je objasniti i što je moglo presuditi da HSS sada ima samo jedan mandat u Saboru.
"Nastale su ideološke podijele u društvu. Evidentno je da se mi, možda, u tim trenutcima nismo snašli. Ja sad čitavu tu priču pokušavam preokrenut. Želim da HSS u Saboru zastupa interese građana", kaže Vuletić.
"Priklanjanje HDZ-u mudar potez"
Dodaje i kako misli da nije prevara birača to što je HSS prije dvije godine, pod Beljakovim vodstvom, nastupio u SDP-ovoj koaliciji Rijeke pravde, a on sam bio kandidat na listi broj 15, a sada se priključio vladajućoj većini.
"Mislim da je priklanjanje vladajućoj većini mudar potez. Promatrajući kompletnu situaciju u svijetu, naša procjena je da je u ovom trenutku dobro za RH da Vlada Plenkovića dobije stabilnost u Saboru", govori Vuletić.
Otkrio je i što je sam HSS time dobio.
"Ulaskom mene u Sabor, vjerujem da ćemo dobiti na vidljivosti."
Za kraj je odgovorio i na pitanje je li mu smeta Dabro u vladajućoj većini i njegovi nedavni istupi.
"Ja sam obično, kad se događaju takve stvari, malo ironičan i onda ću reći da je prejaka gramaža slavonske šljive koje proizvode tamo. Ne branim Dabru. To je njegova politika", zaključio je Vuletić.
