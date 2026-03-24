HNV u Srbiji pozvao na upis školske djece u hrvatske odjele

Hrvatsko nacionalno vijeće (HNV) u Srbiji i udruga "Naša djeca" pozvali su u utorak roditelje u Vojvodini da se kod upisa djece u osnovnu i srednju školu opredijele za cjelovitu nastavu na hrvatskom jeziku koju godišnje pohađa oko 500 učenika u Subotici i selu Monoštoru na sjeveru Bačke.

"Naš je slogan promocije i ove godine 'Složite kockice u odgoju vaše djece' jer u sustavu izobrazbe na hrvatskom imamo jaslice, vrtiće, osnovne i srednje škole", navela je na konferenciji za novinare članica HNV-a zadužena za obrazovanje Nataša Francuz.

Osigurani su udžbenici, kvalitetna nastava, izvannastavne aktivnosti, pokriveni putni troškovi prijevoza učenika, i brojni drugi poticaji, dodala je, uz isticanje kako se nastava odvija prema planu i programu Republike Srbije, te da učenici nakon završene osnovne škole nemaju ograničenja pri upisu u srednje škole.

Posebnu vrijednost, navela je, predstavljaju putovanja i ljetovanja koja se organiziraju uz potporu Republike Hrvatske i hrvatskih udruga u Vojvodini.

U školama koje ne mogu imati cjelovitu nastavu predstavnice HNV-a i udruge "Naša djeca" preporučile su opredjeljivanje za izborni predmet "Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture", koji se može pratiti u više bačkih i srijemskih škola, a odnedavno i u Beogradu.

Za ovu vrstu nastave svake se godine opredjeljuje oko 500 učenika, pa izobrazbu na materinskom jeziku pohađa, u oba modela školovanja, ukupno oko 1.000 djece.

Prošle godine, cjelovitu nastavu na hrvatskom počelo je pratiti 44 prvašića, a 70-tak je novih učenika bilo u prvim razredima triju srednjih škola u Subotici.

Cjelovita nastava na hrvatskom jeziku u Vojvodini započela je u subotičkim školama 2002. a danas se odvija u bačkom selu Monoštoru.