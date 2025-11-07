Vojnić: "Subotica i dalje onemogućava početak rada vrtića na hrvatskom jeziku"

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić izjavila je u petak da je hrvatska manjina žrtva diskriminacijskog odnosa gradske vlasti u Subotici jer se i dalje onemogućava početak rada vrtića na hrvatskom jeziku u bačkom selu Tavankutu.
Jasna Vojnić na izvanrednoj je konferenciji za novinare navela da je subotička predškolska ustanova „Naša radost“ najavila raskid ugovora s HNV-om kojim je regulirana gradnja ustanove s odgojem na hrvatskom jeziku i njezino uključivanje u mrežu vrtića na teritoriju grada Subotice.
Nastavak je to nastojanja, po njezinim riječima, da se onemogući realizacija 860.000 eura vrijednog projekta na koji godinama čeka velika zajednica Hrvata u Tavankutu. Gradnju vrtića financirala je Hrvatska.
„Ovo sasvim jasno i izvjesno nije pitanje administracije, niti tehničkih dozvola. Ovo je pitanje povjerenja, odgovornosti, diskriminatornog odnosa prema hrvatskoj zajednici i, nažalost, kršenje je međunarodnih obveza“, istaknula je među ostalim Jasna Vojnić.
Dodala je kako se od objekta, koji pola godine po završetku radova stoji zatvoren, ipak nije odustalo, odnosno da će se i dalje putem političkih i diplomatskih i drugih kanala nastojati staviti vrtić u funkciju.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zbog toga je uložilo prosvjednu notu Srbiji. Istaknula je da Hrvatska gradi 40 kulturnih centara za potrebe srpske manjine i navela je da su u tome kontekstu zahtjevi hrvatske manjine spram Srbije minimalni.
Gradska vlast je potkraj listopada donijela odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem Hrvatske u selu Tavankutu, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, što je u HNV ocijenjeno kao grubo kršenje dogovora i oduzimanje minimalnih prava Hrvata u Srbiji.
Bio je to prvi korak, ocjenjuje se u hrvatskoj zajednici, zaprječavanja da se vrtić za odgoj na hrvatskom stavi u funkciju, a raskid ugovora nastavak je takvih postupaka. Novi, suvremeno opremljeni vrtić „Anđeli čuvari“ za šezdesetoro djece izgrađen je sredstvima donatora i novcem iz hrvatskog proračuna.
Objekt je u ožujku svečano otvorila hrvatska ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković uz poruku da je to konkretan primjer skrbi Hrvatske za sunarodnjake u Srbiji. Vrtić u Tavankutu trebao bi biti uključen u sustav PU „Naša radost“, koja će snositi materijalne i troškove plaća zaposlenih.
Osnivač ustanove „Naša radost“, koja ima 55 objekata, grad je Subotica u kojemu je na vlasti Vučićev SNS. Kako prenose mediji na hrvatskom u Vojvodini, odnose gradske uprave i vodstva hrvatske zajednice godinama karakteriziraju česta neslaganja, nesporazumi, pa i oštri verbalni sukobi.
