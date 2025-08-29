Plenković se sastao sa Starmerom, tijekom odmora u Opatiji

Hrvatski i britanski premijeri sastali su se u Opatiji, gdje se Starmer nalazi na odmoru, poručio je Plenković putem svog službenog Twitter profila.
"Zadovoljstvo mi je u Opatiji sastati se s britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji boravi u Hrvatskoj na odmoru. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna politička, gospodarska i sigurnosna pitanja", napisao je Andrej Plenković.
Zadovoljstvo mi je u Opatiji sastati se s britanskim premijerom @Keir_Starmer, koji boravi u Hrvatskoj na odmoru. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna… pic.twitter.com/tCGisPHIWz— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 29, 2025
