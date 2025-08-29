Plenković se sastao sa Starmerom, tijekom odmora u Opatiji

"Zadovoljstvo mi je u Opatiji sastati se s britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji boravi u Hrvatskoj na odmoru. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna politička, gospodarska i sigurnosna pitanja", napisao je Andrej Plenković.