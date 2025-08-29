Oglas

"Zadovoljstvo mi je..."

Plenković se sastao sa Starmerom, tijekom odmora u Opatiji

N1 Info
29. kol. 2025. 17:11
STEFAN ROUSSEAU / AFP, ilustracija

Hrvatski i britanski premijeri sastali su se u Opatiji, gdje se Starmer nalazi na odmoru, poručio je Plenković putem svog službenog Twitter profila.

"Zadovoljstvo mi je u Opatiji sastati se s britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji boravi u Hrvatskoj na odmoru. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna politička, gospodarska i sigurnosna pitanja", napisao je Andrej Plenković.

Andrej Plenković Hrvatska Keir Starmer Velika Britanija

