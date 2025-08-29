Ivana Marković
Gradonačelnica Supetra: Poštovani premijeru, mi nismo sitnež, mi smo Hrvatska
Gradonačelnica Supetra obratila se Andreju Plenkoviću putem svog Facebook profila. Podsjetila je na ustavne slobode i poručila da RH ne pripada "samo poklonicima HDZ-a".
Poruka Ivane Marković dolazi nakon što se u javnom prostoru pokrenula rasprava o toleranciji, poštivanju prava na slobodu govora i prava pojedinaca, a sve uslijed otkazivanja festivala Nosi se u Benkovcu i prijetnjama književniku Miljenku Jergoviću.
U nastavku prenosimo kompletnu poruku gradonačelnice Supetra:
"Poštovani premijeru RH Andreju Plenkoviću,
Hvala Vam što ste nam konačno rekli što smo mi za Vas – sitnež.
Mi, sitnež, za razliku od Vaših ministara i bivših premijera, nismo pokrali milijarde ali tvrdoglavo mislimo da i mi živimo u Republici Hrvatskoj i zaslužujemo ista prava. Ona prava koja nemaju poklonici HDZ-a, oni koji misle da je RH njihov ratni plijen s kojom mogu kako žele.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, svi građani imaju jednaka prava i slobode, bez obzira na nacionalnost, vjeru, političko uvjerenje ili porijeklo. I moja obitelj i ja, taj preziran „sitnež” građani smo Republike Hrvatske jednako kao Vaši članovi ,ministri, Vaši donatori sa jednakim pravima, a i slobodom da živimo i volimo svoju zemlju.
Slušajući Vas proteklih dana, ja Vas pitam: da li je ovo zemlja samo za poklonike HDZ-a ili i za one koje Vi nazivate sitnežom? Ako je ovo zemlja svih nas, onda nakon fašističkih parola, prijetnji i zabrana ne smije postojati nikakvo „ALI”. Nema ''ali'' jer ovo i nema ''ali'' je ono. Nema ''ALI''.
Premijeru, vjerujte mi, ostat ćete zapamćeni kao onaj koji je legalizirao nacistički pozdrav pod kojim su ispisane najmračnije stranice naše povijesti. Ostat ćete zapamćeni da ste te iste pozdrave i simbole pokušavali proturiti kao nešto „tradicionalno”, dok vaši građani , taj prezirni sitnež koji nije glasao za HDZ , ti obični ljudi, glumci, učitelji, liječnici, ribari, umirovljenici, mladi osjećaju nesigurnost i poniženje.
Još gore, premijeru, radi mrvica političkog prosperiteta ili pokoji postotak više u anketama, dopustili ste da najveći mrak uđe u javnost. Razdor i podjela. Mržnja i zabrane. To ne možete opravdati ničim. Nitko ne smije koristiti državu i vlast da bi svjetlo demokracije i jednakosti pretvorio u sjenu netrpeljivosti i straha. Nema tu tog ''ALI'' s kojim nam parate uši.
Ono što nas dodatno vrijeđa jest Vaš način obraćanja s visoko, naredbodavno, u maniri sjevernokorejskog vođe, gdje nam docirate kako ćemo živjeti, koje su naše vrijednosti, kako bismo se trebali ponašati, misliti i govoriti. Vrijeđa nas što nas želite raditi glupima da ne vjerujemo očima što vidimo, ušima što čujemo i u konačnici što doživljavamo. Da prihvatimo ono što je neprihvatljivo i da šutimo pred mrakom koji ste pustili u javnost. Mi ne pristajemo.
Svi smo mi Hrvati i volimo svoju Hrvatsku. Dijeljenje nas na „veće” i „manje” domoljube, ili na „sitnež”i „važne” građane (one Vama bliske) vodi samo pogrešnim putem. Hrvatska je jedna i jedina, pripada svima nama i onima koji kritički gledaju na stvari radi prosperiteta i bolje budućnosti , tj. ovima koje Vi zovete sitnežom.
Pa čisto da Vas upitan : jeste li premijer samo HDZ-u i poklonicima, ili i ostalom sitnežu? Ako mislite da Ustav vrijedi samo za neke, a ne za sve barem imajte hrabrosti to javno reći.
A dok to ne kažete neka Vam bude jasno: taj sitnež pamti. Taj sitnež se ne boji. Taj sitnež neće šutjeti. Jer mi, premijeru, nismo sitnež. Mi smo Hrvatska."
