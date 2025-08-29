Gradonačelnica Supetra: Poštovani premijeru, mi nismo sitnež, mi smo Hrvatska

Ono što nas dodatno vrijeđa jest Vaš način obraćanja s visoko, naredbodavno, u maniri sjevernokorejskog vođe, gdje nam docirate kako ćemo živjeti, koje su naše vrijednosti, kako bismo se trebali ponašati, misliti i govoriti. Vrijeđa nas što nas želite raditi glupima da ne vjerujemo očima što vidimo, ušima što čujemo i u konačnici što doživljavamo. Da prihvatimo ono što je neprihvatljivo i da šutimo pred mrakom koji ste pustili u javnost. Mi ne pristajemo.