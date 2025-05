Plenković: Zdravstvo nije trošak nego strateško ulaganje u sigurnost i stabilnost

"Ja vjerujem da do ovog roka do kada je suspendirana primjena viših carina da će se pronaći rješenje koje će biti na korist i SAD-a i EU-a", rekao je dodavši kako je izvoz RH u Ameriku svega 2 posto ukupnog izvoza Hrvatske i "vjerujemo da će napori koje radimo i kao zemlja na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini zaštiti naše izvoznike i one koji svoje proizvode plasiraju na američko tržište".