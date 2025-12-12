"Mladi u muzeje"
Pobjeda ZAG-ovaca: Besplatni muzeji za djecu i mlade u Zagrebu
Zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci odnijeli su veliku pobjedu: gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević pristao je na provedbu pilot projekta u kojem će ulaz u sve gradske muzeje u siječnju biti besplatan za djecu i mlade. Inicijativu su učenici pokrenuli u okviru ZAG-a Zajednice aktivnih građana – izvannastavne aktivnosti građanskog odgoja koja u školama okuplja sve više učenika i provodi sve više korisnih akcija.
"Nama je ovo ogromno! Nama je ovo stvarno velika potpora i mislim da smo dobili stvarno veliku podršku ne samo od gradonačelnika i gradske skupštine, nego i od učenika iz naše škole i općenito mladih. Pokrenuli smo tu inicijativu jer smo se prethodno raspitali, radili smo razne ankete u našoj školi i saznali kako se mladi ovih dana žele educirati, žele biti povezani sa svojom poviješću, naučiti o kulturnoj baštini", objasnila je u emisiji N1 Studio uživo Bruna Romac, maturantica zagrebačke Druge gimnazije.
Inicijativu MUM – Mladi u muzeje, inspirirala je i praksa brojnih država u Europi poput Nizozemske, Italije, Španjolske koje imaju i nude besplatne kulturne program.
Na pitanje urednice Nataše Božić, žele li mladi doista pohrliti u muzeje, Bruna Romac odgovorila je potvrdno.
"Da, mislim da je stvarno velika predrasuda da je nama to možda dosadno ili da nas ne zanima ili da općenito nismo angažirani oko toga, ali evo ja znam puno svojih prijatelja, općenito učenika iz druge gimnazije, da mi baš želimo tu edukaciju i smatramo da je opće ljudsko pravo biti, a muzej jest za nas takav izvor znanja o umjetnosti, kulturi".
Zajednica aktivnih građana je izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja. Uvedena je u grad Zagreb prije četiri godine. Na početku je u njoj bilo 15 škola, a danas ih ima 80. Od toga je 63 osnovne i 17 srednjih.
"Sad imamo negdje oko 1700 učenika, dakle broj zainteresiranih raste. Mi vjerujemo da je to zbog različitih projekata koje se provode da se taj dobar glas nekako daleko čuje i da je sve više škola zainteresirana. Kroz prethodne četiri godine bavili smo se stvarno različitim temama. Prva tema, sjećam se, bila nam je učenici u inkluziji, odnosno učenici iz posebnog razrednog odjela u našoj školi koliko se stvarno događa inkluzija ili je to samo na papiru", objasnila je način na koji ZAG unaprjeđuje građansko društvo profesorica Gordana Ljubas, iz Osnovne škole Ivana Meštrovića.
"Bavili smo se problemom prehrane, korištenja mobitela u školi. Bavili smo se pomaganju u učenju učenicima koji su došli iz Ukrajine. Obradili smo temu prava na stanovanje gdje smo pokušali osvijestiti što je adekvatno stanovanje, koliko učenika iz naše škole, iz grada Zagreba nema mogućnosti adekvatnog stanovanja, što mi kao zajednica možemo napraviti. Osmislili smo i oko naše škole neke akcije koje bismo htjeli da se poprave za bolji kvart, sudjelovali u participativnom budžetiranju, dakle mnoštvo akcija gdje ne samo učenike nego i roditelje nastojimo na neki način podučiti", dodala je Ljubas.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
