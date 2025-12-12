Pobjeda ZAG-ovaca: Besplatni muzeji za djecu i mlade u Zagrebu

"Bavili smo se problemom prehrane, korištenja mobitela u školi. Bavili smo se pomaganju u učenju učenicima koji su došli iz Ukrajine. Obradili smo temu prava na stanovanje gdje smo pokušali osvijestiti što je adekvatno stanovanje, koliko učenika iz naše škole, iz grada Zagreba nema mogućnosti adekvatnog stanovanja, što mi kao zajednica možemo napraviti. Osmislili smo i oko naše škole neke akcije koje bismo htjeli da se poprave za bolji kvart, sudjelovali u participativnom budžetiranju, dakle mnoštvo akcija gdje ne samo učenike nego i roditelje nastojimo na neki način podučiti", dodala je Ljubas.