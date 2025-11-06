Obnavlja se rodna kuća kipara Vojina Bakića, postaje muzej

Rodna kuća kipara Vojina Bakića, u Ulici Ferde Rusana 2D u Bjelovaru, obnovit će se u muzej vrijedan oko četiri milijuna eura, pri čemu se financiranje planira osigurati iz ITU mehanizma Europske unije.
Oglas
Gradonačelnik Dario Hrebak rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare da je za bjelovarsko područje iz tog mehanizma preostalo 3,9 milijuna eura.
Grad Bjelovar je kupio zgradu budućeg muzeja za oko 600.000 eura, a riječ je o povijesnoj zaštićenoj građevini iznimne kulturne vrijednosti, istaknuo je Hrebak te dodao da očekuje da će građevinska dozvola biti izdana do kraja studenoga, a nakon toga će se raspisati javna nabava za izvođača radova.
Glavni projektant Mladen Carek iz bjelovarskog projektantskog ureda Prostor EKO pojasnio je da će se zgrada obnoviti na četiri etaže s ukupno 1546 četvornih metara bruto površine.
"Projektom je predviđena ugradnja lifta koji će povezivati sve etaže, sustav grijanja i hlađenja te uređenje vanjskog prostora sa zelenim površinama, klupama, elektropunionicom i parkirnim mjestima“, naveo je Carek.
Ravnateljica Gradskog muzeja Bjelovar Marijana Dragičević istaknula je da će muzej biti spoj klasičnog i modernog pristupa s interaktivnim elementima.
"Stalni postav obuhvatit će tri prostorije posvećene Vojinu Bakiću, povijest obitelji, arhitektonski pregled zgrade i skulpture, dok će biti prostor i za tematske izložbe“, navela je Dragičević.
Muzej će uključivati i povijest Rukometnog kluba Bjelovar te prostor posvećen poznatim Bjelovarčanima poput Naste Rojc, Krste Hegedušića, Slavka Kopača i Ede Murtića.
U potkrovlju objekta smjestit će se konferencijska dvorana, prostorija za radionice i uredi, a u prizemlju će biti suvenirnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas