Obnavlja se rodna kuća kipara Vojina Bakića, postaje muzej

Grad Bjelovar je kupio zgradu budućeg muzeja za oko 600.000 eura, a riječ je o povijesnoj zaštićenoj građevini iznimne kulturne vrijednosti, istaknuo je Hrebak te dodao da očekuje da će građevinska dozvola biti izdana do kraja studenoga, a nakon toga će se raspisati javna nabava za izvođača radova.