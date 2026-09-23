Počinje 10. sezona Tech Radara

Tema razgovora je "Kako pretvoriti legacy banku u tehnološku tvrtku". U intervjuu se raspravlja o procesima digitalne transformacije unutar velikih organizacija, uključujući zamjenu core sustava, modernizaciju mobilnog kanala i uvođenje umjetne inteligencije u praksi, s naglaskom na operativne odluke i ulogu organizacijske kulture u provedbi tih promjena.