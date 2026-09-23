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tehnološki talk show

Počinje 10. sezona Tech Radara

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N1 Info
|
23. ruj. 2026. 16:02
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Tech Radar
N1

Na programu N1 televizije započinje emitiranje 10. sezone emisije Tech Radar, tehnološkog talk showa koji donosi razgovore s akterima regionalne digitalne i tehnološke scene. Emisiju uređuje i vodi Dragan Petric, izvršni urednik časopisa Bug i organizator regionalnih tehnoloških konferencija.

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U prvoj epizodi nove sezone gost je Josip Majher, član Uprave Hrvatske poštanske banke. Majher je od 2023. godine zadužen za izravne kanale, plaćanje i transakcije, podršku poslovanju, IT te organizaciju i upravljanje projektima, a s pozicije operativnog direktora (COO) vodi digitalnu transformaciju Banke.

Tema razgovora je "Kako pretvoriti legacy banku u tehnološku tvrtku". U intervjuu se raspravlja o procesima digitalne transformacije unutar velikih organizacija, uključujući zamjenu core sustava, modernizaciju mobilnog kanala i uvođenje umjetne inteligencije u praksi, s naglaskom na operativne odluke i ulogu organizacijske kulture u provedbi tih promjena.

Tech Radar emitira se na N1 TV svake nedjelje nakon Vijesti u 13:00 sati, uz prateće sadržaje na web-portalu.

Teme
dragan petric n1 televizija n1tv tech radar

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